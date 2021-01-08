صنقور «أساسياًً» بعد انتظار 1112 يوماً

منير رحومة (دبي)

شهدت تشكيلة شباب الأهلي أمام خورفكان أمس الأول، المشاركة الأولى للمدافع عبد العزيز صنقور في التشكيلة الأساسية لفريق «الفرسان»، بعد غياب ثلاث سنوات، و16 يوماً، بسبب الإصابات المتتالية التي أبعدته عن الملاعب.

واعتبرت جماهير الفريق أن عودة لاعبها الدولي إلى التشكيلة الأساسية يعد حدثاً مهماً، خاصة وأنه كان أحد ركائز الفريق والمنتخب لفترة طويلة، ويشكل مع زميله عبد العزيز هيكل ركنين مهمين في المنظومة الدفاعية الناجحة لسنوات طويلة.

وبعد 1112 يوماً، أدخل ظهور صنقور في التشكيلة الأساسية حالة من التفاؤل داخل أسرة «الفرسان»، حول قدرة الفريق على تصحيح صورته، والعودة إلى مكانه الطبيعي منافساً قوياً على الألقاب والبطولات. وللإشارة فإن آخر مباراة لعبها صنقور أساسياً في تشكيلة شباب الأهلي كانت بتاريخ 22 ديسمبر 2017، خلال مباراة دبا الفجيرة، ضمن كأس الخليج العربي موسم 2017-2018، وانتهت بفوز شباب الأهلي 4-1.

أما على المستوى الدولي، فكان آخر ظهور له مع «الأبيض» في نوفمبر 2017، عندما شارك في التجربتين الوديتين أمام هايتي وأوزبكستان 10 و14 نوفمبر، وسبق لصنقور أن تعرض في 2015 إلى قطع في الرباط الصليبي.