قمة «الملك» و«الإمبراطور».. «سلبية» في كأس الخليج العربي

علي معالي (الشارقة)- تعادل الشارقة والوصل سلبياً في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي، لتكون مباراة الإياب 25 من الشهر الجاري بملعب الفهود في زعبيل حاسمة للتأهل للمربع الذهبي، جاءت المباراة متوسطة المستوى وغاب عنها عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات، وقام كل مدرب بالدفع بعدد كبير من دكة البدلاء خاصة من جانب عبد العزيز العنبري مدرب «الملك الشرقاوي»، وكان حارس الشارقة درويش محمد هو نجم الفريق الأول.

شهد الشوط الأول خطورة أكثر من نادي الوصل مهدداً مرمى الشارقة بأكثر من كرة وكانت التحركات العرضية أفضل من جانب الفهود، وشكل فيجريدو خطورة مستمرة مع منديز على دفاعات «الملك»، في المقابل كانت الهجمات الملكية محدودة للغاية أخطرها كرة سالم صالح في ربع الساعة الأول من المباراة، وتحسن الأداء في الشوط الثاني لكن من دون القدرة على هز الشباك.

وفي مباراة ثانية تعادل بني ياس واتحاد كلباء بنتيجة 1-1 على استاد الشامخة في أبوظبي، لتزيد من سخونة التوقعات بينهما في لقاء الإياب المقرر في 25 يناير الجاري، حاول الفريقان على مدار دقائق اللقاء، وتحديداً في الشوط الأولى الذي هدد فيه خمينيز مرمى اتحاد كلباء بكرات خطيرة تصدى لها الحارس يوسف الزعابي، مع محاولات رد من ملابا مهاجم «النمور» دون أن يكتب لها النجاح لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الثاني تسجيل الأهداف، عندما اقتنص «النمور» هدفاً برأسية ملابا من ركنية نفذها مارياني سريعاً بشكل فاجأ مدافعي بني ياس في الدقيقة 57، وأدرك جواو بيدرو هدفاً برأسية عندما تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70، ونال فهد سبيل لاعب اتحاد كلباء بطاقة حمراء في الدقيقة 88، وتصدت عارضة «النمور» لتسديدة البديل أحمد أبو ناموس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



