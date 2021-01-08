«شتانا» سوبر.. تغطية غير مسبوقة لأولى بطولات 2021

معتز الشامي (دبي)

شتاء 2021 في الإمارات غير، ليس فقط فيما يتعلق بالسياحة والتسوق، وليس في قيمة مدن الدولة التي تجعلها قبلة السياحة عالمياً، خاصة في ظل إغلاق المجالات الجوية بين أغلب دول العالم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن عن استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، وكان من باكورة هذا الإعلان أن أطلقت الإمارات مبادرة مبتكرة لتعزيز السياحة الداخلية، المتمثلة بحملة «أجمل شتاء في العالم»، والتي تستمر لمدة 45 يوماً، بمشاركة مختلف الهيئات السياحية في الدولة وبتنسيق من الوزارات المعنية، من أجل تسليط الضوء على مختلف الخيارات السياحية المتنوعة التي تحفل بها إمارات الدولة، وتشجيع المجتمع على استكشاف الخيارات السياحية المتنوعة، التي تزخر بها أرض الإمارات، وتسهم الحملة في دعم الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات.

مفاجأة الحملة، تمثلت في إعلان رابطة المحترفين الإماراتية، مشاركتها في الحدث لتشجيع السياحة الداخلية، ودعم مبادرة «أجمل شتاء في العالم بالإمارات»، عبر بطولة كأس السوبر التي ستقام يوم 22 يناير الجاري، وتجمع المباراة بين الشارقة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل الكأس.

وأطلقت الرابطة حملة ترويجية رياضية عن البطولة، تستهدف كافة شرائح المجتمع، كما أعدت خطة ترويجية وإعلامية وإعلانية مختلفة، فضلاً عن شعار خاص بالحدث، يتماشى مع توجه حكومة دولة الإمارات، مسماه «شتانا سوبر»، تضامناً مع مبادرة أجمل شتاء في العالم، وتشجيعاً للسياحة الداخلية، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين وزوار، بهدف تشجيع السياحة الداخلية في مناطق وإمارات الدولة ككل، كوجهة واحدة، مع تسليط الضوء على خصائص وسمات كل إمارة، وإعادة اكتشاف ثروات البلاد الطبيعية والجغرافية والتاريخية، وأماكن الجذب المتعددة على امتداد إمارات الدولة.

وتكتسب بطولة السوبر هذا العام أهمية خاصة، لأنها تعتبر الأولى في عام 2021، وتأتي بعد مرحلة توقف المنافسات الموسم الماضي بسبب تأثير جائحة «كوفيد- 19»، التي تسبب في عدم استكمال الموسم الماضي، وبعد العودة واستئناف النشاط بالموسم الجديد، سيكون السوبر هو باكورة بطولات دورينا هذا الموسم، ويتزامن مع موسم الشتاء، وإطلاق حملة أجمل شتاء في العالم.

وستشهد الأيام القليلة المقبلة عدداً من الحملات الترويجية لكأس السوبر للترويج للبطولة، بالإضافة إلى جولة الكأس في عدد من مواقع دبي السياحية والرياضية.

وتعد المواجهة بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي في كأس سوبر الخليج العربي، وهي الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في البطولة، حيث التقى الفريقان في النسخة الماضية وابتسم الحظ للملك الشرقاوي، وتوج بالكأس بركلات الترجيح.

يذكر أن استاد آل مكتوم في ثوبه الجديد استضاف الكأس في نسخة 2019، فيما سبق له استضافة المباراة قبل التجديد في نسختي 2008 و2010، وهي المرة الرابعة التي يستضيف فيها «الفيروز الأزرق» للكأس.