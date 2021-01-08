الإمارات في مونديال الأندية

دبي (الاتحاد)

ستكون الإمارات حاضرة وبقوة في مونديال الأندية الذي سيقام مطلع فبراير المقبل بالدوحة، ولكن ليس على مستوى الأندية المشاركة، ولكن عبر طاقم تحكيمي إماراتي، بقيادة المونديالي محمد عبد الله، الذي سيتوجه إلى الدوحة أواخر الشهر الجاري، ضمن نخبة من أهم وأبرز الأطقم التحكيمية في العالم، الذين تم اختيارهم من الفيفا ليتم وضعهم تحت المتابعة الدقيقة، تمهيداً لاختيار الأفضل من بينهم لمونديال 2022.

وكان محمد عبد الله وطاقمه المكون من محمد أحمد وحسن المهري كحكام مساعدين، قد مثلوا الإمارات في مونديال 2018 بروسيا، عندما أداروا مباريات في البطولة، ورغم توقف البطولات في عام 2020 وتأجيل أغلبها، ومنها مونديال الشباب والناشئين، وبطولات أخرى قارية كان سيتم تكليف الطاقم الإماراتي بها، إلا أن فرصة لفت أنظار مسؤولي فيفا لحجز مقعد في مونديال 2022، يعد بمثابة رحلة تبدأ بنيل شرف إدارة مباريات كأس العالم للأندية في الدوحة فبراير المقبل.