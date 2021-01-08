دوري أبطال أفريقيا: 3 أندية عربية تتنافس في مجموعة صعبة

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي جرت اليوم الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، عن مجموعة رابعة صعبة، ضمت ثلاثة أندية عربية.

والأندية العربية التي ستتنافس في المجموعة الرابعة هي: الترجي التونسي بطل نسختي 2018 و2019 مع الزمالك المصري وصيف النسخة السابقة ومولودية الجزائر، إضافة إلى نادي تونغيت السنغالي.

وستكون مهمة الأهلي المصري حامل اللقب سهلة نسبياً إذ جاء في المجموعة الأولى مع المريخ السوداني وسيبمبا التنزاني، وفيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية.

لكنها لن تكون كذلك للهلال السوداني وشباب بلوزداد بطل الجزائر في المجموعة الثانية التي تضم ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتوج بنسخة 2015، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية حامل اللقب خمس مرات.

أما ممثل المغرب، الوداد البيضاوي، فقد حل في المجموعة الثالثة إلى جانب حوريا كوناكري الغيني، وكايزر تشيفس الجنوب أفريقي، وبترو أتلتيكو الأنغولي.

تقام الجولة الأولى لدور المجموعات في 12 و13 فبراير المقبل، فيما تقام الجولة السادسة والأخيرة في التاسع والعاشر من أبريل المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في 17 يوليو 2021.