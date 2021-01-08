ناموس «قدرة إكسبو» لـ «إسطبلات زعبيل»

محمد حسن (دبي) - حلقت إسطبلات زعبيل لحمدان سعيد جابر، بلقب سباق إكسبو 2021 للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم، في افتتاح سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة للموسم الجديد، الذي أقيم أمس بمشاركة 131 فارسة وفارساً.

وأرسلت إسطبلات زعبيل رسالة شديدة اللهجة لبقية الإسطبلات، بعد أن اكتسحت السباق الأول في الموسم، ونالت المركزين الأول والثاني بجدارة عن طريق الفارس عبد الله غانم المري، والفارسة ميثاء محمد القبيسي.

وتمكن المري بطل السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة الجواد «بوبانج الأندلس» بزمن وقدره 4:22:53 ساعات، بمعدل سرعة بلغ في المرحلة الأخيرة 31.18 كلم/ساعة، متفوقاً بفارق أقل من ثانية عن الوصيفة رفيقته في الإسطبل ميثاء القبيسي التي امتطت صهوة الجواد «تونكي دي بو باسيل»، واحتل المركز الثالث الفارس سهيل علي الغيلاني على صهوة «جساس» لإسطبلات اس اس، وسجل زمناً قدره 4:27:42 ساعات.

ونظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ورصدت له جوائز نقدية، حيث ينال الفائز مبلغ 230 ألف درهم، والوصيف 210 ألف درهم، فيما ينال صاحب المركز الثالث 180 ألف درهم، وينال أصحاب المراكز حتى العاشر مبالغ مالية قيمة.

وجاء السباق قوياً وسريعاً، وشهد تغيرات كبيرة في المراكز على مدى مراحله الأربع، ونجح البطل في تعويض فارق 4 دقائق مع متصدر المرحلة الثالثة، مستفيدا من الأداء القوي للجواد «بوبانج الأندلس» الذي تميز بالطاقة وقوة أداء القلب.

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.