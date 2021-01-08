10 فرق في النسخة الثانية لدوري الصيد بالصقور

دبي (الاتحاد) - سُحبت أمس، قرعة النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال فعاليات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، بحضور ممثلي 10 فرق تتنافس في 9 جولات، بواقع 4 جولات في دبي و5 جولات في أبوظبي، حيث ستكون البداية في دبي غدا على أن تختتم المنافسات 19 فبراير المقبل في أبوظبي.

وأعلن عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اكتمال الترتيبات تمهيداً لإطلاق النسخة الثانية من دوري الإمارات للصيد بالصقور، وقال: يسعدنا أن نوحد الجهود مع نادي أبوظبي للصقارين، لنواصل تنظيم هذا الحدث الذي يساهم في تعزيز الموروث الشعبي ودعم الرياضات التراثية عموماً، ورياضة الصيد بالصقور خصوصاً، من خلال استلهام طاقات الشباب وتحفيزهم على التفوق والإبداع بأسلوب مختلف عن سباقات الأشواط التي تقام في البطولات.

وتابع بن دلموك: ستكون البطولة مخصصة للفئة العامة، ويتنافسون فيها بطيور جير شاهين وجير تبع وبيور جير والقرموشة، وذلك في طيور الفرخ فقط، حيث ستقام مواجهات بين كافة الفرق بنظام 5 مواجهات بين 10 فرق في كل جولة، على أن يكون التنافس بنظام جمع النقاط بحيث ينال الفائز 3 نقاط وفي حالة التعادل يحصل كل فريق على نقطة واحدة وهكذا، وصولاً إلى الختام، علماً أنه تم إبلاغ المشاركين بجميع تعليمات الدوري والتواصل معهم من أجل أي استفسارات.

وعبر سلطان المحمود الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، عن أمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين، وقال: النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى رفع سقف الطموحات والتطلعات نحو متابعة المزيد من الإبداع والتفوق، بالنظر لحرص نخبة الصقارين على المشاركة في الحدث، وتضافر الجهود فيما بينهم بأسرع وأقوى الصقور من أجل تحقيق الفوز بروح جماعية ومنافسة أخوية تضيف المزيد من أجواء المحبة على أرض الخير والعطاء خلال موسم بطولات الصيد بالصقور.

وأشاد المحمود، بجهود فرق العمل التي حرصت على مواكبة تطلعات المشاركين وبحث كيفية تطوير الحدث الذي يخطو خطوات كبيرة في سنواته الأولى، حيث سيكون هناك دائماً مجال للمراجعة والتطوير والعمل على إضافة المستجدات بما يضمن رفع مستوى التحدي والمنافسة في الدوري وتأكيد مكانه كحدث ينال اهتمام جميع الصقارين.

ويشارك في دوري الصيد بالصقور 10 فرق، هي: الغربي وحبشان وفريق دبي والطف والصيرمي حامل اللقب الموسم الماضي ونوماس وفريق النخبة وفريق الإمارات وصقور العين وصقور ند الشبا.

على صعيد آخر، شهد سادس أيام بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، استمرار المنافسة القوية في أشواط «العامة» و«الملاك» مع إقامة 9 أشواط في فئة «جير تبع»، وفي أبرز نتائج أشواط الرمز، حقق سيف جمال الحريز المركز الأول في شوط جير تبع فرخ الرمز، بالطير «35» بزمن 17,821 ثانية، وحصد هزاع محمد المحمود المركز الأول في شوط جير تبع جرناس الرمز، بالطير «تي 22» بزمن 18,127 ثانية.