«براق» يحلق بلقب تحدي آل مكتوم للخيول العربية

دبي (الاتحاد)

توجت المهرة «سوفت ويسبر» لجودلفين بطلة للسباق التحضيري للألف جنيز، وحققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية «هاتريك» مستحقاً، فيما حلق الجواد «براق» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بلقب الجولة الأولى من تحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، في السباقات التي أقيمت الخميس بمضمار ميدان.

وأكدت «سوفت ويسبر» بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة باتريك كوسجريف، نجوميتها، حين حققت فوزاً سهلاً في سباق الـ 1000 جنيز التحضيري للمهرات في سن ثلاث سنوات لمسافة 1400 متر، مسجلة 1:26:72 دقيقة.

وبادر «تأمل»، بإشراف على راشد الرايحي، بقيادة كونور بيسلي في تحقيق الفوز الأول لخيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، قاطعاً المسافة في زمن وقدره 1:11:74 دقيقة.

وجاءت الثنائية لخيول سموه أيضاً، بإشراف علي الرايحي وقيادة كونور بيسلي، حين تفوق «اقتران» بفارق 4 أطوال في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، ومسجلاً زمناً 1:48:71 دقيقة.

ولم يكن «براق» لياس للسباقات، بإشراف جي سي بيكوت، وقيادة الهولندي الطائر ادري دو فريز، من بين المرشحين الأقوياء للفوز، فجاء تصنيفه في المراتب الوسطى خلف مجموعة من الخيول الأقوياء أمثال «الوجل» و«عجيب».

ولكن رغم عدم ترشيحه للفوز، فقد عرف الفارس دو فريز كيف يتعامل مع مجريات السباق، وظل يناور خلف خيول المقدمة قبل أن يحقق انطلاقة قوية ليتفوق بفارق0,75 طول عن «فيتا دو لوب»، فيما جاء ثالثاً «الوجل».

وسجل «براق» المنحدر من نسل «مهاب» والفرس «فاتنة» زمناً وقدره 1:47:07 دقيقة في السباق البالغ طوله 1600 متر، وتفوق «هايبوثيتكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير وقيادة مايكل بارزلونا ببراعة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر قاطعاً المسافة في 1:38:03 دقيقة.

وحقق «اتصالات» الهاتريك لخيول سموه وللمدرب علي راشد الرايحي، حين قاده ساندرو بايفا للفوز بالشوط السادس والختامي لمسافة 1000 متر، مسجلاً 00:56:92 ثانية.