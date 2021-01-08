«الوسيمة» تظفر بلقب الثنايا في سباقات الهجن بالوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، صباح أمس انطلاق منافسات الأسبوع الخامس عشر من من موسم سباقات الهجن 2020-2021، التي ينظمها اتحاد سباقات الهجن، وخصص اليوم الأول لمنافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كم، والتي شهدت صراعاً قوياً بين المطايا لحصد المراكز الأولى على مدار 16 شوطاً.

وانتزعت «الوسيمة» لسعيد سهيل الكتبي ناموس الشوط الأول، للأبكار المحليات، بتوقيت قدره 12:44:9 دقيقة، فيما طارت «احراج» لمبارك بن لويع الخييلي، بناموس الأبكار المهجنات في الشوط الثاني، بزمن قدره 12:48:6 دقيقة، وحلق «مرموق» لسالم بن ثعلوب الدرعي، بناموس الشوط الثالث، للجعدان المحليات، بتوقيت قدره 12:58:4 دقيقة، واستطاع«مرموق» لسعيد بن قرامش المحرمي الفوز بالشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن قدره 12:56:1 دقيقة.

وكسبت «الشامخة» لعبدالله بن مصبح الغفلي ناموس الشوط الخامس بزمن قدره 12:49:7 دقيقة. وفي الشوط السادس، توجت «قناعة» لعيلان سعيد المهيري، بتوقيت قدره 12:59:6 دقيقة، وأهدى «محرض» راشد بن نويصر المنصوري ناموس الشوط السابع بتوقيت قدره 12:49:2 دقيقة.

واستطاعت «الحذرة» لمبارك نصرة العامري، الفوز بناموس الشوط الثامن، بتوقيت قدره 12:56:5 دقيقة، بينما ذهب ناموس الشوط التاسع إلى «امتار» لخلفان حمدان المنصوري، بتوقيت قدره 12:51:5 دقيقة، وفي عاشر الأشواط، كان الفوز من نصيب «ريما» لمحمد العرادي البلوي، والتي وصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 12:47:4 دقيقة.

وفي الشوط الحادي عشر أهدت «فرق» نصار حمد العفاري ناموس أول أشواط الإنتاج للأبكار المحليات، محققة أفضل توقيت بلغ 12:43:0 دقيقة، وفازت «امجاد» لمكتوم غدير الكتبي بالشوط الثاني عشر بتوقيت قدره 12:46:4 دقيقة، وفاز «المستشار» لاحمد مبارك الكتبي بالشوط الثالث عشر بتوقيت قدره 12:48:3 دقيقة،، وفاز «مشكور» لمحمد غانم المنصوري بالشوط الرابع عشر بتوقيت قدره 13:00:5 دقيقة، وحصدت «قيادة» لياسر سبعين المحرمي صدارة الشوط الخامس عشر بتوقيت قدره 12:48:0 دقيقة، وفي آخر الأشواط فازت «مياسة» لحمد طويلب المنصوري بتوقيت قدره 12:47:5 دقيقة.



