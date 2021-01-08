أبوظبي تستضيف ثلاثية جزيرة النزال من «يو إف سي»

أبوظبي (الاتحاد)

تتشارك دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ويو إف سي، لتنظيم النسخة الثالثة من جزيرة النزال من يو إف سي، بإ يو إف سي فعالياتها لعام 2021 مع نزالات «ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي»، والتي تشهد عودة الجماهير للمرة الأولى إلى فعاليات يو إف سي منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19.

وتعود بطولات يو إف سي إلى مقرها العالمي الآمن في الاتحاد أرينا الجديدة كلياً في جزيرة ياس بأبوظبي لتستضيف ثلاثة نزالات كبرى خلال سبعة أيام فقط، بحضور أعداد محدودة من المشجعين، في إنجازٍ جديد نتيجة للتعاون المثمر بين يو إف سي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتُقام أول بطولة يو إف سي لهذا العام يوم السبت 16 يناير الجاري، مع بطولة يو إف سي ليلة القتال لوزن الريشة، والتي تقام بين «ماكس هولواي»، المصنف أول عالمياً، وخصمه الأميركي «كالفن كتار»، المصنف سادساً، والذي أعرب عن تصميمه وحرصه على إظهار مهاراته للفوز باللقب وأخذه من هولواي. وفي يوم الأربعاء 20 يناير، «مايكل شيسا» سيواجه «نيل ماجني» في نزال فئة وزن الديك، والذي من المتوقع أن يشهد منافسة محتدمة، حيث يدخل المقاتلان الحلبة بعد تحقيق كل منهما الفوز في ثلاثة نزالات متعاقبة، ما يعزز حماسة النزال بينهما حول البطل الذي سيتمكن من متابعة سلسلة الفوز للمرة الرابعة.

وتختتم فعاليات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي مع بطولة يو إف سي 257، والتي ستشهد إعادة النزال بين البطل «كونور ماكجريجور» و«داستن بورييه»، فمنذ نزالهما السابق في فئة وزن الريشة الذي أقيم في عام 2014، وجد بورييه ضالته في فئة الوزن الخفيف، حيث تغلّب على عدد من كبار اللاعبين من أمثال جاستن جايثجي وماكس هولواي، وحاز اللقب المؤقت عن فئة الوزن الخفيف. فيما واصل ماكجريجور، البطل المخضرم في بطولات يو إف سي، تقديم عروضه القوية التي توجت مؤخراً بهزيمة دونالد سيروني خلال 40 ثانية فقط.

وقال دانا وايت، رئيس يو إف سي: «سعداء جداً بأن نستهل عامنا الجديد بأسبوعٍ من النزالات المهمة في ثلاثية جزيرة النزال، لنقدم لعشّاق يو إف سي حول العالم جرعةً من الحماسة من جزيرة النزال».

وبدوره، قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «بعد النجاح اللافت الذي حققته النسختان السابقتان من جزيرة النزال من يو إف سي إلى جانب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، برهنت أبوظبي مجدداً قدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى ضمن بيئة آمنة وصحية خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19. ولا شك أن إقامة النسخة الثالثة من جزيرة النزال من يو إف سي هذا الشهر ستسهم في ترسيخ حضور أبوظبي وجهة عالمية رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، إلى جانب ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر المدن أماناً عالمياً.

وأضاف الشيبة:«بعد الإعلان عن عودة الحركة السياحية في أبوظبي، يسعدنا أن نرحب بالمشجعين مجدداً لحضور الفعاليات مباشرةً في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. ويعود هذا النجاح إلى التعاون المثمر بين دائرة الثقافة والسياحة وشركائها ومختلف الجهات المعنية في أبوظبي تجاه أزمة كوفيد-19 والتي التزمت تطبيق أرقى الإجراءات والمعايير الصحية العالمية لضمان صحة وسلامة مجتمع أبوظبي ككل. وستسلط فعاليات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي الضوء على ما تمتلكه دولة الإمارات من مقومات تجعلها الوجهة الشتوية الأفضل في العالم، إلى جانب ما توفره من تجارب فريدة تجذب الزوار، وبخاصة عاصمتنا التي تحتضن مزيجاً غنياً من الوجهات الثقافية والترفيهية ومواقع الجذب السياحي.

من جانبها، قالت نوف البوشليبي، رئيسة إدارة الوجهات السياحية في شركة ميرال:«تبرهن استضافة جزيرة ياس لفعاليات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي على النجاح الكبير الذي حققته الجزيرة في استضافة أول نسختين من فعاليات جزيرة النزال، وتعكس الحضور المتميّز للجزيرة كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال. ونظراً لكون هذه البطولة أول فعالية تستضيفها الاتحاد أرينا الجديدة، فإنها تشكل فرصةً مهمة ومنصةً مثالية لتسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها هذه الصالة أمام الجمهور العالمي».