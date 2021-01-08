فريق الإمارات للدراجات يتلقى لقاح كوفيد-19

أبوظبي (وام)

تلقى فريق الإمارات للدراجات الهوائية الفائز بسباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية 2020، لقاح كوفيد-19 الذي أقرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع وطورته شركة سينوفارم سي إن بي جي ،عقب نجاح تجارب حملة «لأجل الإنسانية» التي رعتها شركة «جي 42 للرعاية الصحية».

وتلقى اللقاح حتى اللحظة ما مجموعه 27 دراجا، من بينهم الدراج السلوفيني تاداي بوجتشار الفائز بسباق طواف فرنسا للدراجات الهوائية لعام 2020، إلى جانب 32 عاملاً في الفريق.

وقال مورو جيانيتي مدرب فريق الإمارات: «نشعر بالفخر الشديد تجاه الجهود التي تبذلها الدولة وقيادتها على كل الصعد، للحد من تأثير جائحة «كوفيد-19» ،وأخذ زمام المبادرة في الجهود الرامية إلى العودة بالحياة إلى وضعها الطبيعي».