تيجالي ضمن «توب 10» لأفضل هدافي العالم

معتز الشامي (دبي)

دخل سباستيان تيجالي لاعب النصر ومنتخبنا الوطني قائمة «توب 10» العالمية، لأفضل اللاعبين تسجيلاً في الدوريات المحلية بالعقد الأخير، من 2011 وحتى 2020، وذلك وفق ما أعلن عنه الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أمس الأول.

وحل تيجالي في الترتيب التاسع بين نجوم العالم برصيد 193 هدفاً، بينما احتل الصدارة ليونيل ميسي كأفضل هداف في دوري الدرجة الأولى الوطني للعقد 2011-2020، بتسجيله 346 هدفًا، واحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني في هذه الفئة بـ332 هدفاً، وروبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث بـ248 هدفاً، وحل زلاتان إبراهيموفيتش لاعب الميلان رابعاً بـ236 هدفاً، ولويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي خامساً بـ224 هدفاً.