وفاة لاعب في الدوري البرتغالي إثر سقوطه أثناء مباراة

توفي لاعب كرة قدم برازيلي في مستشفى بالبرتغال، اليوم الخميس، بعد أربعة أيام من سقوطه على أرض الملعب خلال إحدى المباريات.

وسقط أليكس أبوليناريو في الدقيقة 27 من مباراة فريقه "ألفيركا" أمام "يونياو ألميريم" في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي.

وذكرت تقارير إعلامية، في وقت لاحق، أن أبوليناريو (24 عاما) تعرض لنوبة قلبية نقل على إثرها إلى مستشفى بالقرب من العاصمة لشبونة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وأعلن الفريق البرتغالي وفاة لاعبه عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي. كما أكد إلغاء جميع الأنشطة بالنادي حتى إشعار آخر.

وأضاف النادي أنه يتم رعاية أسرة اللاعب البرازيلي الراحل.

وسبق لأبوليناريو أن لعب في نادي كروزيرو في الدوري البرازيلي الممتاز.