إيان راش يتطلع لإطلاق مشروع رياضي في دبي

دبي (وام)

عبّر النجم الويلزي إيان راش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات بشكل مستمر وبانبهاره بمشاهد التطور والمرافق السياحية والعمرانية الجميلة والجديدة التي يشاهدها في كل زيارة، كما عبّر عن سعادته بالاهتمام الذي تجده الرياضة في الإمارات معربا عن تطلّعه لإطلاق مشروع رياضي في مجال أكاديميات كرة القدم في دبي يحمل اسمه.

وأكد أن دبي من الوجهات المفضلة لديه للسياحة ولقاء الأصدقاء، خصوصًا وأنها تضم كل ما يحتاجه الزائر من مزيج بين التراث العريق والمنشآت الحديثة كما تضم تنوعًا كبيرًا في الجنسيات.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر مجلس دبي الرياضي ولقاء سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وأشاد راش بمؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي شارك فيه سابقا كمتحدث وحضر النسخة الأخيرة من المؤتمر وحفل جوائز «دبي جلوب سوكر» كضيف، وأكد أن المؤتمر يلعب دورا مهما في تطوير كرة القدم العالمية من خلال اللقاء والتحاور بين قيادات الاتحادات والأندية والمدربين واللاعبين. ويعد إيان راش من أهم اللاعبين في الكرة البريطانية ولا يزال يعمل مع نادي ليفربول حتى الآن كسفير لقطاع مدارس الكرة والأكاديميات.