احتجاج العين يؤجل نهائي كأس اليد

رضا سليم (دبي)

أجلت لجنة المسابقات باتحاد اليد الجولة الأولى من الدور النهائي لكأس الإمارات للرجال، التي كان من المقرر أن تنطلق اليوم لحين البت في الاحتجاج المقدم من نادي العين على نتيجة مباراته أمام الجزيرة في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى، والتي خسرها بفارق هدف 30-31.

وتأهلت 3 فرق للدور النهائي للعب بنظام الدوري من دور واحد وهي الجزيرة والشارقة وشباب الأهلي، وكان من المفترض أن ينطلق الدور النهائي اليوم بمباراة الجزيرة مع الشارقة بصالة شباب الأهلي، كما تأجلت مباراة النصر والوصل على مراكز الترضية، والتي كان مقرراً لها اليوم إلى الثلاثاء المقبل.