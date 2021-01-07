«النواخذة» يترقب دعم «الميركاتو»

فيصل النقبي (الفجيرة)

قال جمعة حمدان العبدولي مدير الفريق الأول بنادي دبا الفجيرة: إن إدارة النادي لن تتوانى عن دعم الفريق والوفاء باحتياجاته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد العبدولي أن هناك لقاءات ستعقد بعد اللقاء المقبل أمام الذيد في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى مع الجهاز الفني للفريق

وأضاف: «سنبحث كل التعاقدات واحتياجات الفريق، ولن تبخل الإدارة بتوفير ما يلزمه لأداء مهمته في الدوري والعودة من جديد لسكة الانتصارات وسنقوم باتخاذ القرارات، التي تفيد الفريق في مشواره، والاستفادة من الخيارات الموجودة في فترة الانتقالات الشتوية».