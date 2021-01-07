7 أوزان في بطولة الماسترز للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

يصل منتخبنا الأول للجودو اليوم إلى الدوحة استعداداً للمشاركة في بطولة الماسترز التي تفتتح الأحد، وتستمر منافساتها 3 أيام في 7 أوزان وتجرى قرعتها غداً، وتعتبر أولى بطولات الاتحاد الدولي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2021» بعد توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، وقد توفرت أعلى معايير السلامة وفق البروتوكول الصحي الذي وضعته لجنة النشاط بالاتحاد الدولي، بما يضمن السلامة للرياضيين والمسئولين المشاركين في أولى بطولات الاتحاد هذا العام.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 70 دولة من مختلف قارات العالم من بينهم 215 لاعباً و187 لاعبة، ومن بين تلك الدول المشاركة 6 منتخبات عربية هي منتخبات الإمارات، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، وقطر مستضيفة البطولة.

محمد بن ثعلوب

وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن مشاركه الجودو الإماراتي في البطولة، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، باللاعبين فيكتور الذي يشارك في وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم، تأتي ضمن برنامج الإعداد، بعد أن تأهل فيكتور وإيفان إلى الأولمبياد في توقيت مبكر برصيد النقاط، حيث تسهم بطولة الماسترز في إعدادهما، خاصة أنها ضمن البطولات الكبرى للاتحاد الدولي، ويشارك فيها أفضل 16 لاعباً من المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن من أوزان البطولة.