«مصنف» يواجه «طير» في شوط «الرضا»

دبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار جبل علي سباق ديرة عصر اليوم، بإقامة 7 أشواط مثيرة تتنافس خلالها 90 خيلاً على جوائز مالية تبلغ 466 ألف درهم، برعاية شادويل وعدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وخصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر، باسم الراحل الدكتور حسين محمد حبيب الرضا، تقديراً لما قام به الفقيد في مجال الفروسية وسباقات الخيول العربية، ويتنافس خلاله كل من «مصنف» و«طير»، و«حوافز».

ويسعى «تيلورز رو» لمواصلة انتصاراته في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1800 متر (مزارع ديرنزتاون)، ولكن المنافسة قوية في ظل وجود «نيتيف أبيل» ورفيقتهما في الإسطبل «هابة» الفائزة الشهر الماضي، إلى جانب «ترايد آند ترو».

ويتصدر «المرعب» الفائز في مشاركته الأخيرة، ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1400 متر (بنك دبي التجاري)، وينافسه «كاشاو» الذي هزم بفارق ضئيل في مشاركته السابقة، وهناك «ميستري لاند» الفائز مرتين، أبرزهما بفارق 8 أطوال بمضمار جبل علي.

ويجتذب الشوط الثاني (الشعفار للاستثمار)، لمسافة 1950 متراً، عدة خيول طامحة لمواصلة انتصاراتها، أبرزها «رايت فلانك» الفائز في بداية الموسم، وهناك الفائز قبل شهرين «مسالي» والفرس «سعادة» إلى جانب «تفاخر».

ويكتنف الغموض فعاليات الشوط الثالث لمسافة 1600 متر (مركز دبي العقاري)، ولكن قد تكون حظوظ «اريبيان مون» صاحب التصنيف الأعلى والبالغ 74 كبيرة، وهناك «عنيزة» و«زلمي ستار» اللذان حققا المركز الثاني من قبل في مشاركاتهما السابقة.

وتشارك ثمانية خيول مبتدئة في عمر الثلاث سنوات في سادس الأشواط لمسافة 1200 متر (المشارق لخدمات الري)، وتتجه الأنظار إلى «نبراس» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 79، وينافسه القادم الجدي «مشاكل» و«هاري أب» صاحب المركز الثاني في آخر مشاركة.

ويجتذب الشوط السابع والختامي (بنك دبي التجاري) لمسافة 1200 متر، 16 خيلاً يبرز منها «أونورابل جاستيس» الفائز من قبل، ورفيقه في الإسطبل «ريتش أند فيمص»، وهناك «فوارق» و«رويال ساندز» وصاحب المركز الرابع «فاساري».

الترشيحات

1- مصنف، طير، حوافز

2- رايت فلانك، مسالي، تفاخر

3- اريبيان مون، عنيزة، زلمي ستار

4- تيلورز رو، نيتيف أبيل، هابة

5- المرعب، كاشاو، مستري لاند

6- نبراس، مشاكل، هاري أب

7- أونورابل جاستيس، ريتش أند فيمص، فوارق