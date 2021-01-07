9 أشواط في تحدي قفز الحواجز

دبي (الاتحاد)

تستضيف ميادين نادي دبي للبولو والفروسية اليوم منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز وتمتد ليومين، ويشتمل الأسبوع على تسعة أشواط، وتقام خمسة منها اليوم على فترتين، صباحية تبدأ عند العاشرة والنصف صباحاً، ومسائية تبدأ في الواحدة والنصف بعد الظهر، في حين تقام بقية الأشواط الأربعة على التوالي، ابتداء من العاشرة صباح غدٍ.

ويتنافس المشاركون من أندية ومراكز الفروسية بالإمارات على جوائز مالية يبلغ مجموعها 130 ألف درهم أعدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة، ويشارك فرسان كل فئة في شوطين، بواقع شوط في كل يوم، بمواصفات تناسب مستوى أداء الفرسان والخيول في كل فئة من الناحية الفنية لتصميم المسار وارتفاع حواجزه، والتي تتراوح بين 80 سم للمبتدئين وحتى 140 سم لفرسان المستوى الأول، من خلال ثلاث مواصفات تبنى على أساسها، وهي من جولة واحدة، وخاصة من مرحلتين ومن جولة واحدة مع جولة للتمايز، وفئات الفرسان المتنافسين هم المبتدئون، الأشبال ويناسب مستواها خيول القفز الصغيرة عمر 4 ـ 5 سنوات، الناشئون «الجونيورز» ويناسب مستواها خيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات، والشباب وفئة فرسان المستوى الأول أو المتقدم.