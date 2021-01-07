منتجع الحبتور يدشن بطولات الموسم العام الجديد

دبي (وام)

تنطلق اليوم منافسات البطولة التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لشهر يناير، والتي تعد باكورة بطولات العام الجديد، وتشهد مشاركة 4 فرق هي الباشا و«هيسكث استيتشس 9» فارنجتون و«بهانسالي دبي اس اس» وبهانديكاب من 4 الى 6 أهداف.

ويمثل فريق الباشا كل من ياسين سانشال وهاني جابش واليجاندرو وخوسيه كوينتو وهو يحمل هانديكاب 3 أهداف، فيما يمثل فريق هيسكث استيتشس 9 كل من اولير ويورين ديكسون وتوماس بلاسيوس وتوماس اريارتي ولديه 5 أهداف، وهذا الفارق يمنح فرصة لفريق الباشا بأن يدخل المباراة برصيد فارق التصنيف.