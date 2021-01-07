اعتماد النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي

دبي (وام)

يواصل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي النظر في المنازعات الرياضية، وإعلان القرارات الصادرة عن غرفتيه الابتدائية والاستئنافية لإقرار العدالة الناجزة في المجال الرياضي، وذلك جنباً إلى جنب مع استكمال مراحل التأسيس، واعتماد القواعد الإرشادية والإجرائية، وتأثيث المقر الجديد الذي تم تخصيصه في دبي. وأكد ضرار بالهول نائب رئيس مجلس إدارة المركز أن لائحة النظام الأساسي والهيكل التنظيمي والشعار تم اعتمادهما خلال المرحلة الأخيرة، وأن استراتيجية المركز تستهدف تقديم نموذج متفرد على مستوى المنطقة والعالم في التوفيق وفض النزاعات الرياضية، بما يحقق العدالة ويوفر الأجواء الإيجابية لتطوير الرياضة في الدولة. وفيما يخص القضايا المنظورة وآخر المستجدات في القرارات الصادرة بشأنها، قال بالهول: إن العمل يجري على قدم وساق فيها جميعاً، وأن غرفة الاستئناف قررت إيقاف القرار الصادر عن اتحاد الفروسية والسباق بشأن توقيع غرامة مالية على خالد عبدالله بن غليطة، وذلك لحين الفصل في النزاع المنظور أمام غرفة الاستئناف.