كأس الخليج العربي: «الملك» و«الفهود».. البحث عن «اللقب المفقود»

منير رحومة (دبي)

تستكمل مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي اليوم، بإقامة مباراتين قويتين، يتنافس خلالهما الفرق الأربعة على حلم التتويج بأول لقب في هذه المسابقة، ما يجعل الرهان كبيراً، لانتزاع نتيجة إيجابية، تضمن مواصلة مطاردة اللقب في بقية المشوار.

وتتصدر مباراة الشارقة مع الوصل المشهد الليلة، حيث سيكون جمهور الكرة على موعد مع مواجهة مثيرة وحماسية، خاصة أن الفريقين يملكان سجلاً كبيراً من الإنجازات والتتويجات في جميع المسابقات الأخرى، بينما لم ينجح أي منهما في نيل شرف التتويج بكأس الخليج العربي.

ويسعى «الملك» إلى استثمار عامل الملعب، وانتزاع نتيجة إيجابية تضمن حسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، خاصة بعد عودة الفريق إلى أجواء الانتصارات في الدوري، وتجاوز المرحلة الصعبة بارتفاع معنويات اللاعبين. ونفس الأمر بالنسبة لفريق «الفهود» الذي استعاد توازنه في الدوري، وقدم عروضاً قوية في هذه المسابقة، ويطمح في مواصلة المسيرة الإيجابية والعودة إلى المنافسة على البطولات والألقاب.

وعلى الرغم من غياب اللاعبين الدوليين، فإن الفريقين يملكان صفاً كبيراً من اللاعبين المواطنين، ونخبة من الأجانب المميزين، الذين يضمنون عرضاً فنياً لائقاً.

أما المباراة الثانية، التي تقام على ملعب «النار»، فتجمع بني ياس واتحاد كلباء، حيث تحمل مواجهة اليوم طابعاً ثأرياً لأصحاب الأرض الذين تلقوا خسارة موجهة من «النمور» على نفس الملعب في دوري الخليج العربي، بثنائية نظيفة عرقلت انطلاقتهم القوية وملاحقتهم لفرق المقدمة.

ويعول «السماوي» على السلسلة الإيجابية من المباريات القوية في الدوري بعدم الخسارة في خمس جولات متتالية، وارتفاع معنويات لاعبيه بالتقدم إلى مربع الصدارة، وذلك بهدف تحقيق فوز مريح اليوم، يضمن قطع شوط كبير في طريق الوصول إلى المربع الذهبي لكأس الخليج العربي.

أما فريق اتحاد كلباء الذي لم يعرف طعم الخسارة في ثماني جولات متتالية بالدوري، بفضل ثبات مستواه، والعروض القوية التي يقدمها، فيطمح بدوره إلى تكرار الفوز على بني ياس، ومواصلة انطلاقته القوية في هذه المسابقة، خاصة أنه أزاح الجزيرة من الدور المقبل، وأظهر قدرة كبيرة في فرض مستواه أمام الفرق الكبرى.

ويتوقع أن تحفل المباراة بالندية والإثارة والحماس بين فريقين يملكان العديد من العوامل المشتركة التي جعلتهما محل إعجاب وتقدير من الشارع الكروي هذا الموسم.

العنبري: بطولة مهمة

أكد عبدالعزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، أهمية مباراة الوصل قائلاً: «البطولة مهمة بالنسبة لنا، ونسعى للظهور فيها بشكل جيد، والمنافسة هذا الموسم تقام بشكل جديد وهو خروج المهزوم، بعد أن كانت تلعب بنظام المجموعتين في السنوات السابقة، وهي تحتاج إلى تركيز من اللاعبين، ولاعبو فريقي في حالة جيدة من التركيز».

وشدد العنبري على ضرورة تجهيز أكبر عدد من اللاعبين مع الحضور في جميع البطولات وقال: «نسعى لتجهيز اللاعبين، وخصوصاً الذين لا يجدون فرصة كاملة في الدوري، رغم ظهورهم الجيد في الأوقات التي نمنحهم فيها الفرصة، وهذه البطولة فرصة لمنحهم فرصة كاملة، وثقتي كبيرة في المجموعة التي ستلعب المباراة».

هيلمان: تحديد ملامح التأهل

أكد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، أن فريقه استعد بقوة للعب بأفضل أداء ممكن أمام الشارقة، وذلك بالنظر لأهمية مباراة الذهاب في رسم ملامح الفريق المتأهل بنسبة 50 % في هذا النوع من المواجهات الإقصائية، وقال: «بالنسبة لنا البطولة هدف نسعى للفوز به، وبشكل عام الوصل نادٍ كبير يتطلع للمنافسة دائماً».

وأكد المدرب أن فريقه يريد الحفاظ على نسق الأداء الذي ظهر عليه مؤخراً، واستعد بكل جدية وترقب على مدار الأسبوع من أجل محاولة الفوز أمام الشارقة.

وكشف المدرب أن المدافع البرازيلي نيريس سيغيب فترة ليست قصيرة عن الفريق في ضوء الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وقال: «الأمر ليس سراً على الإعلام والمنافسين، سنتفقد جهود مدافعنا خلال الفترة المقبلة».

إيسايلا: نصف النهائي هدفنا

يرى الروماني دانيال إيسايلا مدرب بني ياس أن فريقه متحفز جداً قبل مواجة اتحاد كلباء في ربع نهائي كأس الخليج العربي، مؤكداً أن «السماوي» يعيش فترة جيدة بالنتائج وفي كافة البطولات، ويسعى من خلال المواجهة للوصول إلى نصف النهائي رغم صعوبة المواجهة، خصوصاً وأنها تقام بنظام الذهاب والإياب.

وشدد المدرب على ضرورة التركيز أمام كلباء، الذي يقدم مستوى جيداً، منذ بداية الموسم، مؤكداً أن فريقه تعلم من الأخطاء التي ارتكبها في السابق، وأنه لا ينوي تكرارها.

دا سيلفا: حسابات خاصة

وصف خورخي دا سيلفا لقاء بني ياس بأن له حسابات خاصة، لأنه يقام في مرحلة مهمة للمنافسة بطريقة الذهاب والإياب، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية تأكيد رغبتهم بالحصول على النتيجة الإيجابية ذهاباً قبل الانتقال إلى مواجهة الإياب الحاسمة، موضحاً أن التحضيرات كانت جيدة خلال الفترة الماضية بوجود جميع اللاعبين الذين يتطلعون لإظهار أفضل ما لديهم.

وقال: «الأمور ستكون ممتازة إذا نجحنا في التأهل إلى المربع الذهبي وهو بمثابة إنجاز تاريخي للنادي في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة للمنافسة، كما أن مباراتي البطولة ضمن إطار الإعداد للمرحلة المقبلة في الدوري، ويجب أن نتذكر نتيجة الفوز على بني ياس في ملعبه بالدوري».