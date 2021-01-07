20 مباراة تجمع الهواة مع «شباب الفرسان»

معتصم عبدالله (دبي)

باتت مسابقة «دوري الشباب» المقصد الوحيد لأندية الهواة، بجانب شباب الأهلي، في ظل استمرار بطولات المراحل السنية تحت 18 عاماً بقرار من الهيئة العامة للرياضة حتى فبراير المقبل، مقابل السماح بإقامة البطولات على مستوى كل إمارة بموافقة اللجان والفرق المحلية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمجالس الرياضية. وأقيمت 20 مباراة خلال 5 جولات في النسخة الجديدة لدوري الشباب 2020- 2021، والذي تقتصر فيه المشاركة على 8 أندية فقط، ممثلة في شباب الأهلي بدوري المحترفين، بجانب أندية دوري الدرجة الأولى: دبا الفجيرة، العروبة، العربي، الإمارات، البطائح، إضافة لنادي الرمس الذي تقتصر مشاركاته على منافسات المراحل السنية في ظل عدم وجود فريق أول. وتصدر «الفرسان» واجهة دوري الشباب برصيد 12 نقطة بنهاية الجولة الخامسة، بتحقيق 4 انتصارات، مقابل الخسارة في مباراة واحدة أمام الرمس «المتذيل» 1- 2 في الجولة الثانية، فيما احتل دبا الفجيرة مقعد الوصافة بالرصيد ذاته من النقاط، بفارق المواجهات، خلف شباب الأهلي بعد خسارته أمام الأخير 0-3 في الجولة الرابعة. وبرز في قائمة هدافي دوري الشباب عبدالله الهنداسي (20 عاماً) لاعب دبا الحصن، بتسجيله 6 أهداف وضعته في صدارة قائمة الهدافين، فيما حل محمد خميس مهاجم شباب الأهلي ثانياً برصيد 5 أهداف، والمالي الحساني تامبورا مهاجم دبا الفجيرة «المقيم» ثالثاً برصيد 4 أهداف.

وتوازي مسابقة «دوري الشباب»، التي تسمح بمشاركة لاعبين مواليد أعوام 2000، 2001، 2002 و2003، والتي يشرف على تنظيمها اتحاد الكرة مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 التي تنظمها رابطة المحترفين، وتقتصر فيها المشاركة على أندية دوري الخليج العربي، فيما تشمل بقية مسابقات المراحل السنية الأخرى فئات (الشباب تحت 18، الناشئين تحت 17 و16، الأشبال تحت 15 و14 و13 و12 ومدارس الكرة).