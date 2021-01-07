«الأبيض» يكثف استعداداته لمواجهة العراق

دبي (الاتحاد)

يُواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته اليومية في معسكره الحالي بدبي، ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق اعتباراً من 25 مارس المقبل، حين يستضيف الأبيض نظيره الماليزي.

ويلتقي «الأبيض» مع العراق، الثلاثاء المقبل، باستاد زعبيل، في تجربة قوية يسعى خلالها الجهاز الفني، بقيادة الهولندي فان مارفيك، للاستفادة منها والاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل التجمع القادم المقرر فبراير المقبل.

ويحرص مارفيك وجهازه الفني على عقد اجتماعات ومحاضرات يومية مع اللاعبين، لشرح أسلوب وطريقة اللعب التي سيتبعها خلال المباريات الرسمية، وكذلك رفع الحالة المعنوية لدى اللاعبين ومطالبتهم بمواصلة العمل الجاد.

وأكد يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب جهوداً مضاعفة من الجميع، سواء من الجهاز الفني والإداري وعبي المنتخب، نظراً لبدء العد التنازلي لانطلاق مباريات التصفيات التي ستكون حاسمة جداً، وتحتاج إلى تعامل خاص واستغلال كل الظروف لتحقيق النتائج الإيجابية التي تضمن للأبيض التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

وأشاد بالعمل الذي يقوم به الجهاز الفني في تجهيز اللاعبين الذين يدركون جيداً مسؤولياتهم وواجباتهم أثناء تواجدهم في صفوف المنتخب الوطني، مؤكداً أن الأجواء التي لمسها خلال التدريبات، والروح المعنوية العالية لدى اللاعبين، تعطينا انطباعاً إيجابياً حول قدرة الأبيض على تجاوز كل الصعاب.