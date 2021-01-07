نصيحة فاتزكه للفتى الذهبي: سر على خطى «ليفاندوفسكي» !

القاهرة (الاتحاد)

وجه هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند رسالة للنجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند لاعب الفريق، دعاه فيها إلى السير على خطى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ، بأن يبقى في دورتموند حتى يصبح لاعباً من طراز عالمي. وقال فاتزكه في تصريحات نقلها موقع ياهو سبورت إن ليفاندوفسكي شهد قبل انتقاله إلى البايرن عام 2014، أربعة مواسم ناجحة مع دورتموند، وحصل خلالها على الدوري الألماني «البوندسليجا» مرتين، بعد أن أصبح واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. وأضاف فاتزكه أن هالاند يمكنه أن يصبح لاعباً من طراز عالمي وهو في بروسيا دورتموند، مشيراً إلى أن النادي يدرك تماماً أنه سيغادر الفريق في لحظة معينة.