نخبة النجوم في «ديزرت كلاسيك»

دبي (الاتحاد)

أكد أبرز نجوم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، مشاركتهم في النسخة المقبلة من بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك للجولف، التي تقام في نادي الإمارات للجولف بالفترة من 28 إلى 31 يناير المقبل، يتقدمهم حامل اللقب الإنجليزي لي ويستوود.

وأعلن أسطورة الجولة الأوروبية للجولف لي ويستوود مشاركته في الحدث، بعد أن توج بلقب «السباق إلى دبي» كأفضل لاعب لموسم الجولة الأوروبية للمرة الثالثة في مسيرته ديسمبر الماضي، وسينضم إليه وصيفه ومواطنه ماثيو فيتزباتريك أيضاً، الذي عرف نهاية موسم رائعة بعدما توج بلقب جولة موانئ دبي العالمية، ليعود اللاعبان إلى تحدٍ مرتقب وجديد في بداية عام 2021.

احتل ويستوود المركز الثاني ثلاث مرات في بطولة أوميجا أعوام 1999 و 2010 و2012، وسينضم إلى الثنائي الإنجليزي مواطنوهما اللامعان إيان بولتر وبول كيسي، اللذان حصدا 26 لقباً في الجولة الأوروبية بينهما ورافا كابريرا بيلو، الفائز السابق بأوميجا ديزرت كلاسيك، والفائز بألقاب متعددة في الجولة الأوروبية كريستيان بيزويدنهوت ومات والاس.

وينضم هذا السباعي إلى مجموعة من أفضل لاعبي العالم في النسخة 32 تشمل الفائز بالبطولة الأميركية كولين موريكاوا ونجوم كأس رايدر تومي فليتوود وتيريل هاتون والفائز بأوميجا دبي ديزرت كلاسيك 2017 سيرجيو جارسيا وبطل الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2013 جاستن روز وحامل اللقب لوكاس هيربرت.