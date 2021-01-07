«عمالية الشارقة» تدخل مراحل الحسم

الشارقة (الاتحاد)

استأنفت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي تنظمها على ملاعب منتزه الشارقة الوطني بدون جمهور، لحسم ألقاب بطولة كرة القدم وتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بالكؤوس والميداليات.

وتقام اليوم على ملاعب حديقة المنتزه الوطني في الشارقة المباريات النهائية لكرة القدم، حيث يتنافس في المباراة الأولى فريقا فاست والأصباغ الوطنية على المركزين الأول والثاني، وفي المباراة الثانية فريقا شرطة الشارقة والدفاع المدني بالشارقة على المركز الثالث.

وكانت المباريات النهائية لبطولة الكرة الطائرة قد أسفرت عن فوز فريق «سكسيس بونيت» بالمركز الأول وحل «أي في أل أ» ثاينا وفريق «أي في أل ب» في المركز الثالث.

وأكد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، عن أن «الهيئة» قررت استئناف البطولة بناء على طلب الرياضيين والفرق المشاركة وتشجيعاً لها، ولكن مع التشديد على مراعاة جميع اشتراطات الوقاية والسلامة المعمول بها في الدولة.