فوز شباب الأهلي على خورفكان وتعادل النصر مع الفجيرة في كأس الخليج العربي

دبي (الاتحاد) - تعثر النصر «حامل لقب كأس الخليج العربي» بالتعادل مع أمام ضيفه الفجيرة 1-1، فيما تفوق شباب الأهلي «الوصيف» أمام مضيفه خورفكان 4-2، أمس، في انطلاقة ذهاب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية 2020- 2021 وهي الجولة التي تشرفت بحمل اسم «محمد بن راشد»، احتفاءً بمرور 15 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة حكومة الإمارات.

جاءت بداية «العميد» سلبية في انطلاق مشوار الدفاع عن لقبه بالتعثر أمام ضيفه «الذئاب»، ونجح الأخير صاحب في تحويل تأخره أمام أصحاب الأرض بهدف توزي «المبكر» في الدقيقة 2 إلى تعادل إيجابي 1-1 بفضل هدف كريستيان صموئيل في الدقيقة 52 والذي ترجم به الفجيرة أفضليته لمعظم أوقات المباراة.

بدوره قطع شباب الأهلي خطوة مهمة نحو نصف النهائي بتغلبه على مضيفه خورفكان 4-2، وحسم «الفرسان» المواجهة منذ الشوط الأول الذي شهد إحراز ثلاثة أهداف عن طريق أحمد العطاس في الدقيقة 12 من كرة هيأها البرازيلي كارلوس ادواردو، قبل أن يضيف هيلدون راموس الهدف الثاني من رأسية في الدقيقة 19، ليعود ادواردو، وينهي الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث من رأسية ثانية في الدقيقة 42.

وشهد الشوط الثاني تسجيل هدفين لأصحاب الأرض الأول من تسديدة برونو لاماس في الدقيقة 80، والثاني من خطأ المدافع محمد مرزوق «هدف عكسي» في الدقيقة 83، قبل أن يعود الفرسان لتوسيع الفارق بهدف رابع من ركلة جزاء سجلها البديل كارتابيا في الدقيقة 88، وكانت المباراة شهدت طرد عبدالعزيز هيكل مدافع شباب الأهلي في الدقيقة 67 و برونو لاماس لاعب خورفكان في الدقيقة 6+90.