أحمد بن سعيد يحتفي بفريق الإمارات للدراجات

دبي (الاتحاد) - استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في مكتبه فريق الإمارات للدراجات، الذي حل ضيفاً على المقر الرئيس للمجموعة، في محطته الأولى بعد وصوله إلى دبي لإكمال معسكره التدريبي السنوي قبيل موسم 2021 للدراجات، الذي ينطلق بـ «طواف الإمارات» 21 فبراير المقبل.

وتعد زيارة فريق الإمارات للمقر الرئيس لمجموعة الإمارات أول ظهور رسمي للفريق في الدولة بعد فوزه التاريخي بطواف فرنسا، وقدّم السلوفيني تادي بوجاتشر القميص الأصفر، رمز الفوز بطواف فرنسا، إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم. كما صعد فريق الإمارات إلى سطح المقر الرئيس للمجموعة، حيث استعرض بوجاتشر مهاراته في ركوب الدراجات عبر مضمار الجري القائم على السطح. كما شملت زيارة الفريق الوقوف أمام جدارية أعدت خصيصاً لإبراز فوزه بطواف فرنسا، مع عرض لدراجة «كولناجو» وثلاثة قمصان فوز موقّعة تعود إلى السلوفيني، تادي بوجاتشر.

وواصل فريق الإمارات سلسلة انتصاراته طوال موسم 2020، حيث فاز بمراحل مختلفة في سباقي «جيرو دي إيطاليا» و«فويلتا دي إسبانا». واحتل الفريق بفضل ذلك المرتبة الأولى في تصنيف «الاتحاد الدولي للدراجات».