«تنس أبوظبي» لوحة تميز بـ «فئة الـ500»

انطلقت في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، منافسات النسخة الأولى لبطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات المحترفات فئة 500 نقطة، بإشراف اتحاد لاعبات التنس للمحترفات WTA وتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مبادلة ومدينة زايد الرياضية وهيلث بوينت.

وأسفرت نتائج المباريات الـ 12 في المنافسات الفردية بدور الـ 64 عن فوز الروسية اكترينا ألكساندروفا على الكازاخستانية زارينا دياز 2/0، وفوز الكندية فرنانديز على الإيطالية باوليني بنفس النتيجة، والتشيكية كريجيكوفا على الأميركية لويب 2/0 أيضاً، وخسرت اللاتيفية سفيستوفا من الإسبانية بادوسا 2/1، والأميركية بيرا على الكرواتية فيكتش 2/1، وفازت الأسترالية توملجانوفيك على الصينية زهو 2/0، وفازت التونسية أونس جابر على الروسية بافليوشينكوفا 2/0، كما فازت أيضاً البلجيكية فلبكينس على الألمانية سيجموند 2/1، وحققت الكازاخية بوتينستيفا فوزاً سهلاً على الإيطالية تريفيسان 2/0، واليونانية سكاري على الروسية باتابوفا 2/0، والروسية كودرميتوفا على الإستونية كونتيفيت 2/0، والروسية كازاتكينا على الصينية وانج 2/1.

وأسفرت نتائج مباراتي الزوجي في الدور الـ 64 عن فوز الأميركية برادي والإسبانية مجوروزا على الأميركيتين جوف وباجولا بمجموعتين، مقابل مجموعة واحدة 4/6 – 7/6 – 10/6، وفي المباراة الثانية خسر الزوجي الأوكراني كريستيان وشينوك من الكندية فيشمان والمكسيكية أولموس بمجموعتين نظيفتين.

وضمن الدور التأهيلي للفردي، خسرت الكرواتية لوكاس تينا من الإيطالية ستيفانيني لوكريزيا 2/1، كما خسرت الهندية بهاتيا ريا من الرومانية إيرينا فيتكاو 2/0، والمكسيكية أولموس جوليانا من الروسية جاسانوفا أناستازيا 2/0، وفازت البريطانية بارج جودي على الأوكرانية كيشينوك ناديا 2/0، وخسرت الإسبانية بوريلو إسكوريهويلا إيرين من الفرنسية هسيه أماندين 2/0، وفازت اليونانية جراماتيكوبولو فالنتيني على البرزايلية ستيفاني لويزا 2/0، وفازت الهندوراسية أودفاردي بانا على الأوكرانية بوندارينكو كاترينا 2/1، وخسرت الإسبانية لازارو غارسيا أندريا من التشيكية هراديكا لوسي 2/1، وفازت الكندية زاهو كارول على السويدية بيوركلوند ميريام 2/1، والهندوراسية بوندار آنا على الروسية سيزيكوفا يانا 2/0، وخسرت البولندية بيتر كاتارزينا من الإيطالية بييري جيسيكا 2/0، وفازت الصينية يانغ تشاو شوان على الكازاخستانية دانلينا آنا 2/1، وخسرت الأميركية هاريسون كاثرين من الإيطالية توراتي بيانكا 2/1، وخسرت الأوكرانية ستراخوفا فاليريا من الإيطالية كاريغارو مارتينا 2/0.

الجدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة يبلغ 565.530 ألف دولار، حيث تحصد بطلة منافسات الفردي على أكثر من 68 ألف دولار و470 نقطة، فيما تحصل صاحبة المركز الثاني على أكثر من 50 ألف دولار، وأكثر من 26 ألف دولار لصاحبة المركز الثالث، في حين تنال بطلة منافسات الزوجي 7 آلاف دولار و470 نقطة.

وتقام البطولة وفقاً لأعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقاً للبروتوكول المتبع لعودة واستئناف الأنشطة والفعاليات الرياضية في إمارة أبوظبي، كما تشهد البطولة مشاركة 113 لاعبة في منافساتها التي تمتد حتى الأربعاء المقبل.



