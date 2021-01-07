3 مواجهات في الجولة الثامنة لدوري «الأولى»

يسعى دبا الفجيرة للصعود إلى المركز الثاني «مؤقتاً» في دوري الدرجة الأولى، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الذيد مساء اليوم في افتتاح مباريات الأسبوع الثامن، والذي يشهد أيضاً لقاء الحمرية مع مضيفه التعاون ومصفوت مع العربي، في حين تستكمل الجولة غداً بمباراتين بين دبا الحصن والإمارات، ومسافي مع العروبة في سباق مثير للاقتراب أكثر من الصدارة في غياب البطائح «المتصدر» عن الجولة بسبب القرعة.

ويتطلع «النواخذة» لحصد العلامة الكاملة الثالثة على التوالي مع مدربه الجديد سليمان البلوشي وضمان احتلال المركز الثاني «مؤقتاً» قبل جولتي الغد، لأنه سيرفع رصيده إلى 14 نقطة بفارق 4 نقاط عن البطائح ونقطتين عن مسافي «الوصيف الحالي»، بينما يتطلع الذيد لتحقيق أول فوز في المنافسة والابتعاد عن المركز الأخير في جدول الترتيب.

ويذهب الحمرية للقاء التعاون وفي حساباته العودة من رأس الخيمة بالنقاط الثلاث، لأنها سترفع رصيده إلى 12 نقطة، لكن المواجهة لن تكون سهلة أمام فريق متطور حصد 7 نقاط وضعته في المركز الثامن، بينما تشهد المواجهة الثالثة لقاء مصفوت 3 نقاط والعربي 6 نقاط وذلك لتحسين المراكز.

وكانت نتائج مباريات الجولة السابعة قد أسفرت عن فوز العروبة على التعاون 4 – 0، ومسافي على العربي 4 – 1، فيما فاز البطائح على الذيد 1 – 0، وبذات النتيجة حقق الحمرية الفوز على دبا الحصن، وفاز دبا على مصفوت.

مباريات اليوم

الذيد - دبا الفجيرة 16:50

التعاون - الحمرية 16:50

مصفوت - العربي 16:50