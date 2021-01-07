الكربي.. ظلمه المدربون وأنصفته «الطوارئ»!

الروح القتالية والتركيز العالي والصبر على الفرصة والانضباط داخل الملعب وخارجه، جميعها صفات يتميز بها عبد الله الكربي مدافع الوحدة الشاب (22 عاماً)، منذ تصعيده للفريق الأول موسم (2016-2017)، لكنه رغم ذلك ظل لاعباً للطوارئ عند جميع المدربين الذين تعاقبوا على «العنابي» خلال مواسمه الـ5 بالفريق الأول، التي لم يخض فيها سوى 19 مباراة فقط، بعضها من على دكة البدلاء.

لكن حظوظ الكربي اختلفت هذا الموسم، وإن بقي سبب الدفع به قائماً وهو تعويض النقص الحاد في الفريق، حيث خاض 7 مباريات، منها 4 كأساسي في الجولات الـ12 من دوري الخليج العربي، كان آخرها لقاء النصر الأخير، ويقدم الكربي على الدوام مستوى عالياً مصحوباً بقوة الأداء ليكون من أفضل اللاعبين ثباتاً، فيما يقدمه بين لاعبي الوحدة.

وتنوعت مراكز الكربي في كم المباريات القليلة، التي شارك فيها منذ تصعيده للفريق الأول ما بين جميع مراكز الدفاع والمحور وفي بعضها جناح أيمن، ليكون حلاً عندما تكون مشاكل الغيابات حاضرة في صفوف الفريق.

ولا ينسى المتابع لدورينا هدفه في الرأسي الرائع في مرمي الشارقة الموسم الماضي «المُلغى» في المباراة، التي كان الوحدة يعيش فيها ظروفاً صعبة للغاية، واعتمد خلالها بشكل كبير على الشباب الذين كسبوا التحدي بالفوز بالمباراة (2-1) على ملعب حامل اللقب، والهدف هو الوحيد الذي أحرزه الكربي في الدوري.

وهذا الموسم يمتلك اللاعب أرقاماً جيدة في المباريات السبع، التي شارك فيها، والتي بلغت دقائق لعبه فيها (386 دقيقة) تمكن فيها من النجاح في افتكاك الكرة بنسبة تجاوزت 66، وفي لمس الكرة (249) مرة، وله 62 تمريرة ناجحة في مرمي المنافس، وارتكب ضده 6 أخطاء مقابل خطأ واحد عليه وله تمريرتان مؤثرتان.

ويعد اللاعب مثالاً للولاء للشعار في زمن قل فيه ذلك بعصر الاحتراف، وهو من العناصر التي ينتظرها مستقبل مشرق، خاصة أنه دخل مرحلة النضج فقط ويحتاج إلى الفرصة الكاملة.

مشاركات الكربي في الدوري

2016 - 2017: 1

2017 - 2018: -

2018 - 2019: 3

2019 - 2020: 8

2020 - 2021: 7



