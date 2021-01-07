«إكسبو 2021» ضربة بداية سباقات القدرة في دبي

تدشن مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في الساعة السابعة صباح اليوم، موسم سباقاتها بالنسخة الثانية لسباق كأس إكسبو 2021 للقدرة لمسافة 120 كلم، المخصص لأصحاب الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، ويليه غداً سباق كأس إكسبو 2021 للقدرة المفتوح، وهو أيضاً لمسافة 120 كلم.

وتعود الحياة لسباقات القدرة بعد تأخير الموسم بسبب قرارات الاتحاد الدولي للفروسية الجائرة بإيقاف النشاط، والتي أبطلتها محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» نوفمبر الماضي بقرار أعاد نشاط الفروسية في الدولة.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق. وقد تم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بأن لا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كلجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/ساعة.

وأعلنت اللجنة المنظمة أنه يسمح بالتواجد فقط داخل مدينة دبي للقدرة، للملاك والمدربين والفرسان والأطقم المساعدة، بالإضافة إلى الإعلاميين المصرح لهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأكد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، اكتمال كافة الاستعدادات لمعاودة نشاط سباقات القدرة بمدينة دبي الدولية للقدرة، وقال: إن جميع اللجان الفنية تقف على أتم الاستعداد، وأكملت جاهزيتها لتنظيم السباقات المختلفة بمدينة دبي، واضعين بعين الاعتبار الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بالحفاظ على سلامة الجميع، عبر الالتزام بالتوجيهات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وتوجه العضب بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، على دعمهما اللامحدود لسباقات القدرة في الإمارات بصورة عامة وفي مدينة دبي الدولية للقدرة على وجه الخصوص.

ويحمل الفارس الشاب سعيد المهيري لقب النسخة الأولى لإكسبو للإسطبلات الخاصة، بعد أن قاد الجواد «الطنطاوي» من إسطبلات «اس اس» بكل حنكة ومهارة، قاطعاً المسافة بزمن قدره 4:31:17 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 26.54 كلم/‏‏‏ ساعة. وجاء في المركز الثاني بفارق أقل من ثانية رفيقه بالإسطبل سهيل راشد الغيلاني على صهوة «هناد»، فيما حل ثالثاً الفارس سالم العويسي على صهوة «ويزارد» لإسطبلات «اس ام» بزمن قدره 4:32:27 ساعات.



