«الصعب» يحصد رمز جير شاهين في الصيد بالصقور

انطلقت أشواط «العامة» و«الملاك» بمشاركة 283 طيراً تنافست في 9 أشواط قوية لفئة جير شاهين، ضمن اليوم الخامس لمنافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وفي أشواط العامة مفتوح، كسب عبدالله خلفان القبيسي بالطير «الصعب» شوط جير شاهين فرخ الرمز، وهيمن خالد ناصر الهاجري على المراكز الثلاثة الأولى في شوط جير شاهين جرناس رمز، وجاء أولاً الطير «تمام»، ونال محمد خليفة بالجافلة المنصوري المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ رئيسي، بالطير «أس 2».

وأكمل محمد خليفة بالجافلة المنصوري تفوقه ليحصد الثنائية بالفوز بشوط جير شاهين جرناس رئيسي، بالطير «براق»، يليه هزاع محمد المحمود بالطير «أس 32»، وحقق مبارك سالم المرر المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ نقدي، بالطير «سويد»، أما في أشواط الملاك، فحصد حمد بن مجرن الكندي بالطير «الذيب» المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ رمز، ونال خليفة غانم المزروعي المركز الأول في شوط جير شاهين فرخ رئيسي، بالطير «حدبان»، وحقق علي سعيد العميمي المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس رمز، بالطير «إيه 4» وحقق جابر علي المرر المركز الأول في شوط جير شاهين جرناس رئيسي، بالطير «مشكور».

كشف راشد الخاصوني، نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن هذه النسخة تعد الأقوى على مستوى السنوات التي انطلقت فيها بطولة فزاع للصيد بالصقور - التلواح، سواءً من ناحية المستويات والتقارب في النتائج، أو في أعداد الطيور والمشاركين التي شهدت زيادة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد الفرق التي تشارك في أشواط الشيوخ، كما تضاعف عدد الملاك من 150 في العام الماضي إلى 270 في النسخة الحالية، بنسبة زيادة تصل إلى نحو 90 %.