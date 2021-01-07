راشفورد على قمة الـ «توب 10» والبرغوث والدون خارج القائمة

تصدر النجم الدولي الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد (23 سنة) مهاجم مانشستر يونايتد، قائمة «توب 10» النجوم الأعلى قيمة سوقية مع بداية العام الجديد 2021، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث بلغ سعره 6. 165 مليون يورو، وفقاً لتقرير المركز الدولي للدراسات الرياضية، المعروف باسم «مرصد كرة القدم». وجاء في المركز الثاني النجم الدولي النرويجي الشاب إيرلينج هالاند (19 سنة) مهاجم بروسيا دورتموند الألماني بقيمة سوقية 152 مليون يورو، بينما جاء النجم الدولي الإنجليزي الشاب ألكسندر أرنولد (22 سنة)، ظهير أيمن ليفربول، في المركز الثالث بقيمة سوقية 6. 151مليون يورو. وتراجع النجم الدولي الفرنسي الشاب كيليان مبابيه (21 سنة) مهاجم باريس سان جيرمان إلى المركز الخامس في الترتيب، بقيمة سوقية 4. 149مليون يورو، رغم أنه كان الأول في بداية عام 2020 بـ 2. 165مليون يورو، ويرجع السبب في هذا التراجع إلى اقتراب عقده من الانتهاء في 2022. واحتل نجم خط الوسط البرتغالي الدولي برونو فيرنانديز (26 سنة) لاعب مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 1. 151مليون يورو.

أما المراكز من السادس إلى العاشر، فقد احتلها على التوالي المهاجم الدولي الإنجليزي جادون سانشو (20 سنة) لاعب بروسيا دورتموند الألماني (3. 148)، يليه البرتغالي الشاب جواوفيليكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني (5. 141) ثم الكندي ألفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونيخ الألماني بـ 2. 139 مليون يورو، والمهاجم الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي بـ 9. 136، وجاء المهاجم الألماني كاي هافرتز مهاجم تشيلسي الإنجليزي في المركز العاشر بقيمة سوقية 136 مليون يورو.

جدير بالذكر أن النجمين الكبيرين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لم تشملهما قائمة «التوب 10» وخرجا تماماً من المنافسة، إذ بلغت القيمة السوقية للأول 54 مليون يورو، وللثاني47 مليون يورو فقط، نظراً لكبر سنهما (33 و35 سنة على التوالي)، ولأن عقد «البرغوث» ينتهي بعد ستة أشهر، وعقد «الدون» ينتهي في صيف 2022.



