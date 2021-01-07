«كايت سيرف» يستعرض في «نسناس بيتش»

سيكون شاطئ نسناس بيتش في جميرا، اليوم وغداً، على موعد مع الإثارة والتشويق، من خلال منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف).

وأكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لانطلاقة الحدث، بالتنسيق مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.

وتعد الجولة الأولى واحدة من ثلاث مراحل ضمن بطولة دبي المفتوحة 2020-2021، والتي تشمل محطتين آخرتين، واحدة في الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري، والثالثة والختامية نهاية شهر مارس المقبل.

وتجمع المنافسات في الجولة الأولى ما يزيد على 80 متسابقاً ومتسابقة من نجوم منتخبنا الوطني ومحبي هذه الرياضة من المحترفين والهواة من أبناء الجاليات المقيمة في الدولة، وأيضاً زوار الدولة من عشاق الرياضات البحرية، والذين يقضون أحلى الأوقات في أجمل شتاء في العالم.

وتبدأ المنافسات اليوم عبر فئتين، الأولى (فري ستايل) أو المهارات المفتوحة، والتي تظهر تحكم المتسابق في المظلة واللوح المائي في آن واحد، مع إتقان حركات استعراضية تظهر مدى إتقانه لهذه المهارة وحسن استعداده، بينما ستقام أيضاً منافسات (توين تيب)، والتي تشمل أيضاً منافسات الرجال والشباب والسيدات.

وتستكمل غداً منافسات الجولة الأولى بإقامة سباقات فئة (هايدروفويل) ومعها يسدل الستار على الجولة، حيث يتطلع جميع المتسابقين والمتسابقات المشاركين والمشاركات في جمع النقاط، من أجل المنافسة على صدارة الترتيب العام في كل فئة من فئات البطولة.

ويتقدم قائمة المتسابقين المشاركين في الحدث اليوم نخبة من نجوم منتخبنا الوطني، والذي يحظى برعاية ودعم من لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان.

وأظهرت بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف منذ تأسيسها قبل أربعة مواسم، وتحديداً في 2017-2018، بروز عدد من الأبطال أمثال محمد عبيد المنصوري، وعبدالعزيز عبد الله المرزوقي، وسهيل المري، وسالم بن جرش السويدي، وأحمد المحيربي، وخالد بالجافلة، وفي النسخة الماضية ظهر جيل صاعد، من بينهم بطلنا الناشئ عبدالله المحيربي.



