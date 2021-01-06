فريق مغمور يقصي أتلتيكو مدريد من كأس إسبانيا

خرج فريق أتلتيكو مدريد، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مبكراً من منافسات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب خسارته أمام فريق كورنيلا صفر / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من المسابقة.

وسجل أدريان خيمينز هدف المباراة الوحيد لنادي كورنيلا في الدقيقة السابعة.

وكورنيلا فريق مغمور يلعب ضمن أندية الدرجة الثالثة. ويحتل المركز السابع في دوري "سيغوندا ب".

وفشل لاعبو أتلتيكو في إدراك التعادل، وأكملوا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63، إثر طرد المدافع ريكارد سانشيز لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد عشر دقائق من نيله الإنذار الأول.

وهذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها أتلتيكو أمام فريق من الدرجة الثالثة، بعدما أقصي من المسابقة نفسها أمام كولتورال ليونيزا العام الماضي إثر الهزيمة 2-1 أمام مضيفه كالتورال ليونيسا بعد وقت إضافي.

وأراح دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو بعض اللاعبين في مباراة الدور الثاني التي أقيمت على عشب صناعي لكنه مع ذلك دفع بتشكيلة قوية تضم جواو فيلكس المنضم في صفقة قياسية إضافة إلى لاعبين يشاركون بانتظام مع الفريق الأول وهم رينان لودي وساؤول نيجيز وفيليبي وأنخيل كوريا.