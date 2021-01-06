منتخب الجودو في «ماسترز الدوحة»

أبوظبي (الاتحاد)

يصل منتخب الجودو إلى قطر غداً للمشاركة في بطولة الدوحة للماسترز، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2021»، والتي تنطلق بصالة الوسيل للخدمات المتعددة، بإشراف الاتحاد القطري للتايكوندو والجودو والكاراتيه، وتمثل البطولة أول استحقاق الاتحاد الدولي للجودو هذا العام، ويشارك فيها 400 لاعب ولاعبة من 69 دولة، من بينها 6 منتخبات عربية، الإمارات، ومصر، والجزائر، والمغرب، وتونس وقطر.

وأكمل منتخبنا إعداده من خلال معسكر رومانيا الذي يختتمه اليوم، وسبقه المعسكر الدولي لمنتخبات الجودو المشاركة في البطولة، وأقيم في أنطاليا التركية، بمشاركة أذربيجان، وجورجيا، وبيلاروسيا، ومولدوفا وإسرائيل بجانب تركيا، واستمر لمده 3 أسابيع.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو في اتصال هاتفي على البعثة، ومكاسب المعسكر وجاهزية الثنائي فيكتور الذي يشارك في وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم.

محمد بن ثعلوب

وقال الدرعي: بطولة «ماسترز الدوحة» تأتي ضمن بطولات الاتحاد الدولي الكبيرة، وتضم أفضل 16 لاعباً من المصنفين الأوائل عالمياً في كل وزن، وهي ضمن البطولات المؤهلة إلى «أولمبياد طوكيو» المؤجل منذ عام، وتأتي المشاركة بها في إطار البرنامج الموضوع للمنتخب، ومن ثماره حسم تأهل فيكتور وإيفان إلى الأولمبياد في توقيت مبكر بالنقاط، كما أن البطولة تعد من المنافسات المهمة في «روزنامة» الاتحاد الدولي.

وأضاف: برنامج الإعداد يتواصل عقب بطولة الماسترز، استعداداً للاستحقاقات الدولية القادمة، ويتضمن تلبية دعوة الاتحاد الإسرائيلي للجودو، لإقامة معسكر مشترك للمنتخبين في تل أبيب نهاية يناير الحالي، والذي يقام وفقاً للبروتوكول الصحي الذي حدده الاتحاد الدولي لأنشطته وبرامجه لضمان السلامة للجميع.

يذكر أن المنتخب تنتظره مشاركتان في بطولة الجائزة الكبرى بزغرب خلال مارس المقبل.