«فرسان شرطة أبوظبي» يشارك في بطولة قفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

شارك فرسان شرطة أبوظبي التابع لإدارة الدوريات الخاصة، بقطاع الأمن الجنائي للمرة الأولى، وعلى ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، في منافسات دوري الإمارات «لونجين» لقفز الحواجز في نسخته التاسعة، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق ورعاية لونجين، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وباتباع إجراءات احترازية كاملة من فيروس «كورونا».

ويضم «فرسان شرطة أبوظبي» 5 متسابقين يتنافسون مع الفرق الأخرى، ضمن الموسم الحالي، والذي يتألف من 14 أسبوعاً للدوري والبطولات المحلية، وتستضيفها أندية منتجع الفرسان الرياضي، نادي أبوظبي للفروسية، نادي العين للفروسية والرماية والغولف، نادي الشارقة للفروسية، مركز الإمارات للفروسية، نادي دبي للبولو والفروسية، ونادي تراث الإمارات - بوذيب، وثماني بطولات دولية جميعها من فئة النجمتين، وتنظمها أندية ومراكز الفروسية في أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

وأكدت شرطة أبوظبي الحرص على تعزيز الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخاصة في أبوظبي، ضمن جهود والإبقاء على جاهزية الأفراد والفرق الشرطية وتعزيز الاستعدادية والجاهزية.