«موني توبيرن» تطمح إلى لقب «تحدي آل مكتوم»

دبي (الاتحاد)

تطمح الفرس القوية «اربي موني توبيرن» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، إلى لقب سباق الجولة الأولى، من تحدي آل مكتوم للخيول العربية، لمسافة 1600 متر، والذي يقام بمضمار ميدان، مساء اليوم.

وتجتذب أولى جولات تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، نخبة من الأبطال صاحبة الانتصارات والنتائج الجيدة يتصدرها «الوجل» لخالد خليفة النابودة صاحب الأرقام القياسية في سباقات السرعة، وهناك «جايدي البراق» للرحماني للسباقات الذي سيكون رقماً صعباً.

وتألق «جايدي البراق»، حين فاز في سباق بني ياس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، ولكن مسافة اليوم مختلفة، وهناك الجواد القوي «آر بي تكساس هولد مي»، إلى جانب «إيه إف السجنجل»، و«أي إس عجيب».

وسيكون الشوط الرابع على لقب السباق التحضيري لـ1000 جينيز الإمارات، لمسافة 1400 متر، والمخصص للمهرات في عمر الثلاث سنوات، مسرح لصراع شرس بين خيول جودلفين، حيث يشرف سعيد بن سرور على أربع من المهرات.

وتتقدم المرشحات «سوفت ويسبرور» ابنة «دباوي»، والتي تملك في رصيدها فوزين من ثلاث مشاركات، ويقودها الفارس باتريك كوسجريف، إلى جانب «فاينال ثوت» بقيادة هاري بنتلي، و«لاست صن سيت» بقيادة هيكتور كراوتش و«لاست مورنينج» بقيادة دين أونيل.

ويدفع مدرب جودلفين الآخر شارلي أبلبي بالمهرة «لوك تو ذا ثرو» بقيادة فارسه الرئيسي وليام بيوك، فيما يدفع المدرب دوج واتسون بالمهرة «سوبر شيانتي» بقيادة باتريك دوبس.

وتتصدر المهرة «ريو أنجي» الفائزة بفارق في ميدان، والجواد «لافاسبين» صاحب الانتصار السهل في مشاركته الأخيرة، الشوط الثاني، بسباق السرعة على مسافة 1200 متر، والذي تشارك فيه 10 خيول، وهناك «فيل أوف كنت» بإشراف سالم بن غدير.

ويسعي «برهان» والذي حقق فوزين متتالين على مضمار أبوظبي العشبي على مسافة الميل، لمواصلة تألقه، وتحقيق المزيد من الانتصارات، حين يخوض ثالث الأشواط، لمسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، وينافسه «ميلشوت» و«كيسي جونز».

ويتقدم «بوينتون» 9 منافسين من بينهم «متماسك» و«كوماندينج» وفي الشوط الخامس لمسافة الميل، فيما تشارك نخبة من الخيول في حفل الختام لمسافة 1000 متر، على الأرضية العشبية، يبرز منها «ليث، و«احساسي»، و«ويلس أون فاير».



الترشيح

1- موني توبيرن، الوجل، جايدي البراق

2- ريو أنجي، لافاسبين، فيل اوف كنت

3- برهان، ميلشوت، كيسي جونز

4- سوفت ويسبرور، لوك تو ذا ثرو، سوبر شيانتي

5- بوينتون، متماسك، كوماندينج

6- ليث، إحساسي، ويلس أون فاير