كأس الخليج العربي: «العميد».. بداية الرحلة مع «الذئاب»

منير رحومة (دبي)

ينطلق ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي اليوم، بإقامة مباراتين، الأولى بين شباب الأهلي المتوج بـ 4 ألقاب وخورفكان، والثانية بين النصر «حامل اللقب» والفجيرة، على أن تستكمل غداً بمباراتين أيضاً، حيث يلتقي بني ياس مع اتحاد كلباء، والشارقة مع الوصل. وتقام جولة 25 و26 يناير.

وتتجه الأنظار إلى خورفكان لمتابعة مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة بعد العروض القوية التي قدمها «النسور» في الجولات الماضية للدوري، حيث يستضيف شباب الأهلي المدجج بالنجوم الكبار، سواء من المواطنين أو الأجانب، إلا أنه لم يعرف طعم الانتصار في 5 جولات متتالية.

ورغم أن الترشيحات تصب لمصلحة «الفرسان» الذي يعتبر البطولة مقربة إلى قلوبه، ويعرف طريقها جيداً بتتويجه بأربعة ألقاب سابقة، فإن تعادل خورفكان مع شباب الأهلي بالدوري يدفعه لانتزاع نتيجة إيجابية، ووضع قدم في «مربع الذهب».

وتشهد المباراة الثانية الظهور الأول للنصر «حامل اللقب» في مشوار الدفاع عن لقبه، حيث يستضيف على ملعبه الفجيرة في مواجهة مثيرة، خاصة أن «الذئاب» قطع مسيرة إيجابية في المسابقة، وأظهر رغبة كبيرة في الذهاب بعيداً.

ويرغب «العميد» في مواصلة العروض القوية التي يقدمها هذا الموسم، والمنافسة بجدية على البطولة، وإضافة اللقب الثالث.

ومن المنتظر أن يحفل ربع النهائي بالحماس والتشويق، خاصة أن كل فريق يعتبر أن التتويج بلقب كأس الخليج العربي بمثابة إنقاذ الموسم، ورفع معنويات اللاعبين لبقية المشوار.

كرونسلاف: الطموحات واحدة

دبي (الاتحاد)

شدد الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب النصر، على أهمية مباراة فريقه أمام الفجيرة، في ذهاب دور الثمانية، وذكر أن طموحات «العميد» تبقى واحدة في الفوز، سواء على مستوى الدوري أو كأس الخليج العربي.

وقال: نخوض تحدياً جديداً، بوصفنا «حامل اللقب» في بطولة كأس الخليج العربي، وأعتقد أن لدى فريقي العدد الكافي من اللاعبين، لتعويض غياب الدوليين، تيجالي ومحمود خميس، بجانب بعض المصابين.

جوران: تشكيلة جديدة

فيصل النقبي (الفجيرة)

يرى جوران مدرب الفجيرة مواجهة النصر، بأنها من المباريات المهمة في البطولة بعد الفوز على عجمان، كاشفاً عن أن هناك تشكيلة جديدة تدافع عن حظوظ الفريق، والخروج بنتيجة إيجابية قبل جولة الإياب الحاسمة.

وقال: نعرف جيداً قيمة النصر بلاعبيه المواطنين والأجانب، ويجب أن نستفيد من غياب عناصره في المنتخب، ولاعبو «الذئاب» يملكون الثقة لمواصلة ردة الفعل القوية أمام الفرق الكبيرة.

مهدي علي: قطع الخطوة

دبي (الاتحاد)

كشف مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن مباراة خورفكان مجرد شوط أول، يتطلب التركيز واللعب بروح عالية، لانتزاع نتيجة إيجابية، وتعتبر مهمة للفريق واللاعبين، لأن المنافس يقدم مستويات متطورة في الدوري، وحقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة.

وتمنى مهدي أن يقدم «الفرسان» مباراة تليق به، وأن يكون عند حسن ظن جمهوره، والعودة بنتيجة إيجابية، مشدداً على أنه يقوم بتجهيز المجموعة المتاحة، وأنه على ثقة بهم لتقديم مباراة جيدة، وقطع خطوة مهمة، نحو التأهل إلى الدور المقبل.

زاناردي: لقاء مهم

خورفكان (الاتحاد)

وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، مباراة شباب الأهلي بالمهمة، خصوصاً أنها تجمع «النسور» بفرق كبيرة، في قيمة «الفرسان»، مشيراً إلى أن الاستعدادات للمباراة بلغت مرحلة متقدمة، واللاعبون يتمتعون بلياقة عالية، ويخوضون المواجهة بتركيز عالٍ.

وتمنى أن ينعكس الفوز الأخير لخورفكان على الفجيرة بالدوري على أداء اللاعبين أمام «الفرسان»، وقال: هدفنا بلوغ «مربع الذهب» مع كامل الاحترام للضيوف.