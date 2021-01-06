الظنحاني.. مدافع بدرجة «صانع أهداف»

علي معالي (دبي)

فرض خالد الظنحاني مدافع الشارقة نفسه بقوة، بفضل مستواه والدور الحيوي في المساندة الهجومية، بدليل نجاحه في صناعة 3 أهداف لـ «الملك» في مباريات الوحدة والظفرة وعجمان، وجاءت الإصابة لتحرم الفريق من جهود اللاعب لمدة شهرين، على أن يبدأ الأسبوع المقبل مرحلة التأهيل الأولى، بعدما أجرى جراحة في الحوض.

ويرى الظنحاني أن ما يقدمه ثمرة التعاون الكبير من جميع زملائه، والجهاز الفني، وقال: المدرب عبدالعزيز العنبري يمنحنا الدافع من أجل بذل أقصى الجهد، سعياً للحفاظ على لقب الدوري.

وأضاف: صناعة الأهداف «طفرة» مهمة، وتمنحني حافزاً كبيراً، وتؤكد مدى التفاهم والتعاون مع هدافي الفريق، وأسعى دائماً للأفضل في كل مباراة، وما أفكر فيه حالياً هو العودة من جديد إلى صناعة الأهداف التي تسهم في بقاء «الملك» في مقدمة الدوري والسير قدماً نحو اللقب.

وقال: دعم العنبري وحديثه المستمر معي بشأن التطوير شيء مهم للغاية، وأسهم في تطوير مستواي، وهذه ميزة مهمة في المدرب، إضافة إلى رغبتي في صناعة تاريخ لي مع الفريق ومساعدة زملائي لتقديم الأفضل، والحفاظ على هيبة «الملك» دائماً، ولولا الإصابة لقدمت مستوى أفضل بكثير، وهو ما أتمناه بعد العودة إلى «المستطيل الأخضر».

وأضاف: إدارة الشارقة تقدم لنا الكثير، وبالتالي علينا أن نرد الجميل من خلال مواصلة الانتصارات والعروض القوية في كل بطولات الموسم، وما يقدمه الأجانب يعتبر نموذجاً رائعاً، من خلال العمل الجماعي وتجمعنا علاقة الود، وإيجور يثبت دائماً موهبته العالية، ويساعدنا جميعاً على التألق، وهو قائد داخل الملعب وخارجه، ويشجعنا ونستفيد منه.

وعن الطرف الأيمن مركزه المفضل، يقول الظنحاني: هناك تنافس قوي مع زملائي في هذا المكان، خاصة خلال التدريبات، من أجل المشاركة في المباريات، وهو أمر صحي للغاية.

وأضاف: نعيش موسماً استثنائياً، في ظل أزمة كورونا، والتي تحرمنا جميعاً من عدم وجود جماهير «الملك» في المدرجات، والتي كان لها «مفعول السحر»، في موسم 2018- 2019، عندما تُوج الشارقة بالدرع، وبالتالي عندما ننزل إلى الملعب نشعر بالمسؤولية الكبيرة للحفاظ على مكتسبات الفترات الماضية.