البخيت خارج حسابات الظفرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

علمت «الاتحاد» أن الأردني ياسين البخيت، سيكون خارج حسابات الظفرة، في حال استقطاب مهاجم خلال فترة «الانتقالات الشتوية»، بينما يواصل المغربي عصام العدوة، والهولندي روشفيل، والبرازيلي دينيلسون بيريرا مشوارهم حتى نهاية الموسم.

وكشف أحمد عمران رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، أن التفاوض لاستعارة الإسباني بيدرو كوندي مع شباب الأهلي لم يكتمل بعد، وأنه يتم اختبار 4 لاعبين مقيمين «مغربيان وسوري وبرازيلي» للوقوف على مستوياتهم، والتي بدورها تحدد من يقيد ضمن الفريقين «الأول وتحت 21».

وشدد عمران على أن تعاقدات الفريق ستكون محدودة وتقتصر على مهاجم، ومن يجتاز الاختبار من بين المقيمين الأربعة، وليس هناك توجه لضم أي لاعب آخر حتى الآن.

من ناحية أخرى ودع الفريق الأول، بحضور رئيس شركة كرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري، الصربي أليكساندر فيسيلينوفيتش ومساعده، وشكر المدرب اللاعبين والجهاز الإداري على تعاونهم خلال الفترة الماضية، وتمنى التوفيق للفريق، خاصة أنه يملك خامات جيدة من المواطنين والأجانب.

وأكد فيسيلينوفيتش أنه سعى بكل جهده لوضع «الفارس» على المسار المناسب، مؤكداً أن التغيير شيء طبيعي في كرة القدم، وأنه يتقبل قرار التغيير.

وقاد السوري محمد قويض أول تدريب أمس الأول، بعد تكليفه بالمهمة حتى نهاية الموسم الحالي، وأشاد قويض بالجهاز الفني السابق وبالجهد الذي بذله، وقال: من خلال عملي عضواً باللجنة الفنية بالنادي، تابعت العمل الكبير الذي قام به الجهاز السابق، وأتمنى لفيسيلينوفيتش التوفيق.