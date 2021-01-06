كأس الخليج العربي.. البطولة ترفع «الراية الحمراء» أمام «حامل اللقب»!

معتصم عبدالله (دبي)

تدشن كأس الخليج مرحلة ربع النهائي، بإقامة مباريات الذهاب اليوم وغداً، على أن تحسم مواجهات الإياب 25 و26 يناير الجاري بطاقات التأهل الأربع إلى «مربع الذهب»، ويشهد ربع النهائي الظهور الأول للنصر «حامل لقب» النسخة الأخيرة في 2019- 2020، والشارقة المتوج بآخر ألقاب الدوري موسم 2018- 2019.

وتشير أرقام البطولة إلى فشل «البطل» في رحلة الدفاع عن لقبه، على مدار المواسم الـ11 الماضية، والتي توزعت فيها ألقاب البطولة، ما بين 7 أندية، بقيادة شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي، في عدد مرات الفوز بالبطولة، والفريق الوحيد الذي نجح في نيل ملكية الكأس التي توج بها في أربعة مواسم، منذ بداية الاحتراف 2011- 2012، 2013- 2014، 2016- 2017، 2018- 2019، يليه الوحدة بطل نسختي 2015- 2016، 2017- 2018، والنصر بطل نسختي 2014- 2015، 2019- 2020، مقابل لقب للعين 2008- 2009، والجزيرة 2009- 2010، الشباب 2010- 2011، وعجمان 2012- 2013.

ويعد المركز الثاني «الوصافة» أبرز محطات حامل اللقب في موسم الدفاع عن لقبه، وهو ما تكرر في ثلاثة مواسم، بداية بالشباب بطل موسم 2010 -2011، ووصيف النسخة التالية، بالخسارة بركلات الترجيح أمام جاره الأهلي، والوحدة بطل نسخة 2017- 2018 ووصيف النسخة التالية 2018- 2019، بالخسارة أمام شباب الأهلي 1-3 «بعد التمديد لشوطين إضافيين»، إضافة إلى شباب الأهلي بطل 2018- 2019، والذي خسر نهائي النسخة الماضية أمام النصر 1-2.

وتوقفت في المقابل مسيرة «حامل اللقب» في الموسم التالي في محطة نصف النهائي مرتين، مع العين في 2010- 2011، والأهلي في 2017- 2018، مقابل الوداع المبكر من الدور الأول «المجموعات» في 6 مواسم أخرى، وسيكون الموسم الحالي 2020- 2021 اختباراً ثانياً للنصر، بعد فشله في رحلة الدفاع عن لقبه الأول، والذي حققه موسم 2014- 2015، بالوداع المبكر من الدور الأول في الموسم التالي، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى.