توتنهام.. «الغائب 13»

لندن (أ ف ب)

بلغ توتنهام نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، أملاً في معانقة لقب أول منذ 13 عاماً، عقب فوزه على برنتفورد من الدرجة الأولى 2- صفر في نصف النهائي. ويدين «السبير» بالفوز إلى الفرنسي موسا سيسوكو والكوري الجنوبي سون هيونج- مين اللذين أحرزا الهدفين.

وحقق توتنهام آخر ألقابه عام 2008، حين توج بكأس الرابطة بالذات، بفوزه في النهائي على جاره اللندني الآخر تشيلسي 2-1. وقال سيسوكو: «قدمنا مباراة جيدة ضد فريق قوي، ولكننا استحقينا الفوز، الآن نذهب إلى ويمبلي، ونكون جاهزين للنهائي على أمل الفوز باللقب».