الظفرة.. «الختام مسك»

دبي (الاتحاد)

عزز فريقا «أف 3» والظفرة حصادهما الوفير، من خلال الفوز بشوطين لكل منهما، فيما وقف «النيف» على منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي، وذلك في ختام أشواط «الشيوخ» التي بلغ عددها 20 شوطاً، وأقيمت على مدار 4 أيام حافلة بالندية والإثارة، فيما تتواصل حالياً منافسات العامة والملاك في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستمر حتى 15 يناير الجاري، بمنطقة الروية في دبي. وجاءت منافسات اليوم الرابع للبطولة، حافلة بالقوة والمستويات المتقاربة، وحصد «أف 3» المركز الأول في شوط قرموشة فرخ الرمز، بالطير «دي 423» بـ 17.806 ثوان.

وتوج الظفرة بشوط قرموشة جرناس الرمز، بالطير «جي 18» بزمن 17.462 ثانية.

وحصد «أف 3» الريادة في شوط قرموشة فرخ الرئيسي بالطير «جي 97» بزمن 18.273 ثانية.

ونال الظفرة المركز الأول في شوط قرموشة جرناس الرئيسي، بالطير «جي 157» بزمن 18.057 ثانية، وحقق النيف المركز الأول في شوط قرموشة فرخ، بالطير «أم 88» بزمن 18.803 ثوان.

وعبر يراح عبيد بن شنه الكتبي، قائد فريق الظفرة، عن سعادته بحصاد فريقه في أشواط الشيوخ، وقال: فخورون بالتواجد في بطولة فزاع للصيد بالصقور، ووجدنا التسهيلات والترتيبات من اللجنة المنظمة والموقع مناسب للغاية، وساعدنا كثيراً على تحقيق هذه النتائج.

وأضاف: سعينا لتحقيق أفضل المراكز والمنافسة في الأشواط المخصصة للرمز والرئيسية، مع تجهيز الطيور لبقية الأشواط المقبلة، ونشعر بالرضا عن ما تحقق في الأشواط الماضية.