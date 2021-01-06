«النمور» خارج «الميركاتو»

فيصل النقبي (كلباء)

أكد محمد الزعابي عضو مجلس ادارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، مشرف الفريق الأول، الاكتفاء باللاعبين الحاليين، وعدم إجراء أي تعاقدات جديدة في «الانتقالات الشتوية».

وجدد الزعابي ثقة إدارته بجميع اللاعبين، سواء في التشكيل الأساسي، أو على مقاعد البدلاء، لأنهم يقدمون موسماً مثالياً وناجحاً إلى الآن، وفي قمة عطائهم وتركيزهم الفني.

وأضاف: «لا نية لأي إضافات جديدة في «النمور»، ولدينا اكتفاء في المراكز، مع التأكيد على قلة اللاعبين السوبر المتاحين حالياً، في الانتقالات الشتوية، لذلك واثقون بقدرات لاعبينا وإمكانياتهم الفنية الجيدة، ووصلنا إلى قناعة تامة بهذا الأمر، لأننا وضعنا منذ بداية الموسم خطة جيدة للتعاقدات، وتم ضم لاعبين جيدين يخدمون الفريق، سواء من المواطنين أو الأجانب»، وأشار الزعابي إلى أن الفريق يأمل بتقديم موسم أفضل من السابق، ولدينا 14 مباراة في الدوري لتحقيق مركز أفضل.