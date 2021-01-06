أزياء إيطالية لـ «سيدات البلومون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مانشستر سيتي لكرة القدم للسيدات، شراكة طويلة المدى مع شركة الأزياء الإيطالية سالينتو كريزيوني مودا، تقدم من خلالها للاعبات إصداراً محدوداً من مجموعة مجهزة يدوياً في مباراة «البلومون» أمام مانشستر يونايتد، ضمن دوري السوبر للسيدات، والتي تقام في استاد الأكاديمية خلال فبراير المقبل.

كما يرتدي الفريق أيضاً الأزياء التي تقدمها دار التصميم خلال مناسبات عدة قادمة في موسم 2020 -2021 والمواسم التالية.

وابتكرت دار التصميم سابقاً معطفاً مخصصاً وحصرياً للفوز الأخير الذي حققه الفريق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على إيفرتون على استاد ويمبلي في نوفمبر الماضي، وشاركت اللاعبات في تصميمه.

ومن خلال التعاون، تقام مجموعة من الأنشطة التي تشهد مشاركة المشجعين وإقامة فعاليات مخصصة بمشاركة لاعبات مانشستر سيتي.

وتقوم دار التصميم برعاية جائزة النادي لأفضل لاعب في العام، والتي تقدم خلال حفل توزيع الجوائز في نهاية الموسم.

وتقوم سالينتو كريزيوني مودا ببيع المجموعة محدودة الإصدار والمشتركة مع مانشستر سيتي مباشرة عبر الإنترنت، من خلال منصة البيع الإلكترونية الخاصة بها خلال فبراير، وتتاح الفرصة أيضاً للمشجعين لشراء الأزياء المعروضة، ضمن المجموعة من خلال متجر «السيتي» الرسمي، وتعلن التفاصيل الكاملة خلال الأشهر المقبلة.