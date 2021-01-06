«رابطة المحترفين» تطلق جولة «محمد بن راشد» في كأس الخليج العربي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، أن الجولة المقبلة من ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، تتشرف بحمل اسم «محمد بن راشد»، وذلك احتفاءً بمرور 15 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة حكومة الإمارات.

وأكدت الرابطة، أن المباريات الأربع في ذهاب البطولة، ستشهد وضع صورة لسموه على شاشات الملاعب، احتفاءً بمرور 15 عاماً على هذه المناسبة الغالية، مصحوبة بواحدة من أبرز عباراته «يقول ما يفعل ويفعل ما يقول»، التي جسدها سموه على أرض الواقع، بإنجازات لا حصر لها، حققت نقلة كبيرة على مدار السنوات التي ترأس فيها حكومة الإمارات، ونجح برؤية سموه في استثمار الكفاءات والجهود الوطنية، من أجل حاضر حافل بالتطور والإبداع ومستقبل أكثر إشراقاً، نحو المزيد من الابتكار في جميع المجالات، ومنها الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه التحديد.