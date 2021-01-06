المهيري «بطل الـ 100» في «قدرة بوذيب»

بوذيب (الاتحاد) - تُوج الفارس محمد جمعة المهيري بلقب السباق الدولي لمسافة 100 كلم نجمة واحدة، والذي أقيم ضمن برنامج السباقات التأهيلية التي تستضيفها قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، بتنظيم وإشراف اتحاد الفروسية والسباق ولجانه الفنية والإدارية واللوجستية.

وأصبح محمد جمعة المهيري أول فارس يحقق الفوز في الموسم الجديد على 58 فارساً، عندما انتزع لقب سباق الـ 100 كلم على صهوة الجواد «توجوجي دي سومانت» لإسطبلات دباوي، قاطعاً المسافة في 5:03:38 ساعة.

وحل في المركز الثاني علي عبدالرحمن الزرعوني على صهوة الجواد «فورجيل كلينتون»، من إسطبلات البوادي، بزمن 5:06:39 ساعة، وحل في المركز الثالث منصور خميس على صهوة «نيسرس شيفال» من إسطبلات دباوي أيضاً، وحقق زمناً وقدره 5:08:52 ساعة.

ونجح 41 فارساً وفارسة من إجمالي 58، في إكمال السباق، فيما خرج 15 آخرون، لفشلهم في اجتياز بوابات الفحص البيطري لأسباب تنوعت بين العرج والإجهاد، وفضل البعض إخراج خيولهم برغبتهم حفاظاً عليها.

وقُسم سباق الـ 100 كلم على أربع مراحل، الأولى لمسافة 30.3 كلم، والثانية لمسافة 33.7 كلم، والثالثة لمسافة 20.35 كلم، فيما بلغت مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20.07 كلم.

كما أقيم سباق تأهيلي آخر لمسافة 80 كلم بمشاركة 84 فارساً وفارسة، وذلك ضمن البرنامج المكثف للسباقات التأهيلية في القرية هذا الموسم، وقُسم السباق إلى ثلاث مراحل، الأولى لمسافة 40 كلم، والثانية لمسافة 20 كلم، والثالثة لمسافة 20 كلم.